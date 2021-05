Voie verte Quimper - Pluguffan : l'enlèvement des rails a commencé

L'enlèvement des rails et des traverses de chemin de fer vient de débuter sur un tronçon de quelques neuf kilomètres pour aménager la voie verte entre le centre-ville de Quimper et Pluguffan, afin de faire la connexion vers le pays bigouden d'ici 2024. Un chantier à trois millions d'euros.

Le projet n'est pas neuf mais il vient d'entrer dans une phase très concrète. Il s'agit de celui de la voie verte pour relier le centre-ville de Quimper, depuis les environs du Cinéville (rue Henri de Bournazel) jusqu'à Pluguffan, lieu-dit Ti Lipic. Une voie verte en lieu et place de l'ancienne voie ferrée qui allait vers le pays bigouden. Depuis ce lundi, l'enlèvement des rails et des traverses de chemin de fer a débuté. En perspective, il y a un aménagement à trois millions d'euros avec concrétisation à l'horizon 2024.

Déplacements du quotidien, loisirs, tourisme

Dans une verdure luxuriante, les disqueuses tournent à plein régime, les pelleteuses rail-route aussi, tout comme les camions. "On coupe la voie par panneaux de six mètres, on casse les rails, on arrache la voie" égrène Quentin Cardinal, conducteur de travaux pour la société CLMTP chargée de ce chantier, avant que le tout soit évacué, retraité et revalorisé.

L'enlèvement des rails a débuté © Radio France - Nicolas Blanzat

Depuis lundi, les machines et les hommes grignotent les quelques 9,2 kilomètres à enlever jusqu'au centre-ville de Quimper d'ici début juillet. "Ca s'intègre dans notre projet de transition écologique sur le territoire" indique Marie-Pierre Jean-Jacques, vice-présidente chargée des Mobilités et des Transports à Quimper Bretagne Occidentale, co-financeur du chantier. "Faire du vélo, marcher, etc. : toutes les mobilités actives sont à encourager, afin de laisser les voitures le plus possible au garage et réduire les nuisances en ville". Un équipement pour les déplacements du quotidien, les loisirs, mais aussi outil d'attractivité touristique.

Sauf à ce qu'on se dise le contraire, la priorité reste à la route

D'ici quelques mois, un revêtement en dur de quatre mètres de large avec un mètre d'accotement de chaque côté, soit six mètres au total, sera installé. Les ponts et passages à niveau seront aménagés. "Mais on ne va pas mettre de feu rouge aux intersections. Sauf à ce qu'on se dise le contraire, la priorité reste à la route" reprend Armelle Huruguen, vice-présidente du conseil départemental du Finistère, chargée du territoire et de l'environnement, le principal financeur du projet. "Ces choses se regarderont ultérieurement. Dans la mesure où le trafic cycliste augmenterait, on en tirerait les conséquences par rapport à la signalisation" complète-t-elle, alors que la voie verte croise notamment la D56 dans une courbe où les voitures circulent à 80 km/h au lieu-dit Kelarnig, à Pluguffan.

9,2 kilomètres de voie sont à retirer © Radio France - Nicolas Blanzat

Quand ce tronçon de voie verte sera réalisé, il sera possible d'aller du centre-ville de Quimper à Pont l'Abbé sur une distance de 20 kilomètres.