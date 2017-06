Voies sur Berges - La préfecture de Police de Paris rend enfin ses conclusions

8 mois après la mise en place de la piétonnisation des voies sur berges, le préfet de Police de Paris rend son rapport. Situation contrastée au niveau de la circulation et la pollution. Dégradation concernant le bruit et la circulation des transports en commun.

C'est un rapport très attendu. Celui de la préfecture de Police de Paris sur la fermeture très controversée des voies sur berges entre le Tunnel des Tuileries et le Tunnel Henri 4 (voie George Pompidou), il y a 8 mois. Le préfet valide les conclusions du comité technique de suivi créé en octobre dernier.

Sur les conditions de circulation :

Le comité a constaté qu’elles se sont dégradées sur les axes de report, l’évolution observée ne s’écartant cependant pas des prévisions de l’étude d’impact. Il n’a, par ailleurs, pas été constaté de dégradation des conditions d’intervention des services de secours et de police. A cet égard le préfet de Police a donné les instructions à ses services afin que les tests de circulation soient réalisés mensuellement.

Sur la pollution :

Les constats dressés font apparaître une situation contrastée, avec des améliorations quais hauts rive droite, mais des augmentations sur d’autres secteurs. Le tableau suivant montre les liens entre la fermeture de ces voies avec la hausse ou la baisse de la pollution de l'air.

Le tableau de la dégradation de la qualité de l'air et son lien avec la piétonisation des voies sur berges. - Préfecture de Paris

Augmentation des nuisances sonores

Le comité de suivi constate une augmentation des nuisances sonores dues à la fermeture des voies sur berges et à l’augmentation de la circulation qui en découle sur les quais hauts est observée. Les bâtiments situés sur les quais hauts rive droite, entre le Louvre et la Place du Chatelet, au niveau du quai de l’Hôtel de Ville et au niveau du quai Henri IV, sont les plus concernés. L’augmentation supérieure à 2 dB(A) en moyenne, est jugée significative pour les riverains et correspond à une dégradation de l’exposition sonore la nuit, cette augmentation restant stable depuis novembre.

La carte de l'évolution de la pollution sonore le jour, après la piétonisation. - Préfecture de Paris

La carte de l'évolution de la pollution sonore la nuit, après la piétonisation - Préfecture de Paris

Dégradation de la circulation des bus

Ca roule moins bien aussi du coté des transports en commun,selon les constatations effectués par la RATP . Le soir, le temps de parcours sur les lignes parallèles à la Seine augmente (+ 6 min pour la ligne 72).

Du coté de la Mairie de Paris, satisfaction après la publication du rapport