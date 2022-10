Voilà à quoi ressemblera le futur nouveau pont de Colombelles

Le futur pont, indispensable pour désengorger le trafic routier à l'échelle de l'agglomération caennaise, sera construit légèrement en aval de celui existant. Les élus de Pont de Normandie viennent en effet de sélectionner l'entreprise qui réalisera les travaux, ainsi que le modèle de pont qui sera construit (sans pour autant en dévoiler le montant). Un appel d'offres remporté par le groupement ® EIFFAGE METAL / LAVIGNE-CHERON / ARCADIS / ISM / EIFFAGE GENIE CIVIL / ETMF.

ⓘ Publicité

Vue prospective - ® EIFFAGE METAL / LAVIGNE-CHERON / ARCADIS / ISM / EIFFAGE GENIE CIVIL / ETMF

La structure est présentée comme "légère et transparente." Elle comprendra deux voies pour les voitures, une pour les vélos et une autre pour les piétons. Un ouvrage présenté comme le premier lien entre le nouveau quartier de « la Presqu’Ile hérouvillaise » et la ville « historique ».

Une enquête publique bientôt lancée

La prochaine étape ? Le communiqué émanant de Port de Normandie précise qu'une "enquête publique sera lancée avant l’été afin de permettre à chacun, dans le prolongement de la concertation publique qui a eu lieu en 2021, de s’exprimer sur le projet et son intégration environnementale." Pour l'heure, aucune date de mise en service n'a été avancée.