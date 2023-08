Voilà pourquoi vous n'aurez pas de trains entre Paris et Cherbourg durant 3 week-ends en septembre

On n'a rien sans rien! Pour améliorer la circulation des trains sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, il faut mener un certain nombre de travaux. Et les chantiers entrainent des perturbations. Cette fois, elles auront lieu au niveau de la gare d'Evreux des interruptions totales de circulation à anticiper, les week-ends du 2 et 3 septembre, du 16 et 17 septembre, et du 30 septembre et 1er octobre.

Des aiguillages et des rails neufs

Ce sont au total 5 aiguillages qui vont être remplacés en gare d'Evreux, 2200 mètres de rails qui seront également remplacés, mais aussi des équipements permettant d'éviter le gel durant la période hivernale qui seront installés. Sur la même période de deux mois, des travaux similaires seront entrepris à Saint-Aubin-du-Viel-Evreux, toujours dans l'Eure. Au total, la SNCF va investir dans ces améliorations quelque 6,4 millions d'euros.

Si l'essentiel des travaux se déroulera de nuit, en semaine, certaines opérations nécessiteront l'interruption de la circulation durant 40 heures consécutives, d'où l'arrêt des trains sur 3 week-end de septembre du samedi 00 heures, au dimanche 16 heures. La SNCF prévoit des cars de substitution les samedis.