Voiron : des concertations publiques à la mi-novembre pour le projet de liaison de l'A48 avec la RD592

Le tracé de la futur route d'1,4 kilomètre, entre l'échangeur de Champfeuillet et l'avenue de la patinière, présenté aux élus.

Dans le centre-ville de Voiron, les voitures sont nombreuses. "C'est l'enfer, tout est engorgé. Ca devient difficile", s'exaspère Elisabeth, voironnaise. Alors ce projet de liaison de l'A48 avec la RD492, elle s'en réjouit. En effet, à l'heure actuelle, pour rejoindre le nord de Voiron, l'hôpital notamment, depuis les communes du sud-ouest, deux options sont possibles : passer par le centre-ville de Voiron, ce qui provoque donc, des embouteillages, ou emprunter les routes départementales, étroites et dangereuses. "Il faut qu'en tant qu'élu, on puisse proposer un passage rapide et fiable vers le nord de la commune, c'est notre responsabilité", affirme Bruno Cattin, président du Pays Voironnais.

Un projet de 25 millions d'euros

Ce projet permettrait donc de gagner du temps mais aussi assurer une certaine sécurité. Il s'agirait d'une route d'1,4 km, entre l'échangeur de Champfeuillet, et l'avenue de la Patinière. Un tracé élaboré en 2011, qui soulève une question : quel sera l'impact sur les potentielles habitations et sur la biodiversité ? "C'est un talus, il n'y a rien à cet endroit", souligne Julien Polat, maire de Voiron. "Ce projet a bien sûr fait l'objet d'une étude "quatre saisons" pour évaluer les potentiels impacts sur de la biodiversité", détaille le président du Département Jean-Pierre Barbier. Un projet qui a tout de même un coût : 25 millions d'euros, dont 6 millions financés par le Pays Voironnais.

Les routes départementales très étroites à proximité de l'échangeur de Champfeuillet. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

La maire de Moirans demande plus de retours sur l'impact

Un projet qui a aussi quelques opposants, à commencer par la maire de Moirans, Valérie Zulian : "J'ai demandé plus d'explications sur les impacts environnementaux, sur la circulation et sur l'eau de ce projet. À ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon courrier envoyé au département début 2021", assène-t-elle.