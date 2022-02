Voiture électrique : l'agglomération de Mulhouse veut accélérer le déploiement de bornes de recharge

L'agglomération de Mulhouse va installer d'ici la fin de l'année des bornes de recharge pour les voitures électriques. Elle était jusqu'à présent à la traine sur le sujet avec seulement une dizaine de possibilités sur Mulhouse.

Accompagner l'essor des véhicules électriques

"L'acquisition de véhicules électriques se développe et on veut accompagner le mouvement. On sait que pour acheter des véhicules électriques, les gens ont besoin de voir des bornes de recharge dans l'espace public", explique Christophe Wolf, directeur transports et mobilités à la M2A.

Un appel à initiative privée a donc été lancée par la collectivité afin de choisir un opérateur unique. C'est lui qui sera chargé de l'installation et de l'entretien des bornes. "L'objectif est de porter le plus rapidement leur nombre de dix à cinquante, voire cent, voire plus".

Développer le réseau le plus vaste possible

Ces bornes devraient avoir des temps de charge différents en fonction de leur emplacement : rapide sur les places dans le centre-ville et plus lent sur les places occupées toute la nuit par les usagers.

"Je ne sais pas si on est à la traîne par rapport aux autres villes, mais on veut être une des premières à développer le réseau le plus vaste possible de bornes de recharge", poursuit Wolf.

La mesure s'inscrit dans le plan climat de la collectivité. Pour réduire ses émissions de polluantes, elle a fait l'acquisition de bus au biogaz et a mis en place une plateforme de location de vélo électrique.