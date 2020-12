Voiture électriques : les utilisateurs conquis mais peu satisfaits des bornes de recharge

L'immense majorité des propriétaires de voitures électriques et hybrides rechargeables se disent satisfaits de leur achat. Mais ils demandent une amélioration des bornes de recharge publiques.

L'essayer c'est l'adopter. L'adage se confirme pour la voiture électrique. Selon un sondage, 96% des utilisateurs se disent satisfaits. Cette étude, menée auprès de 3600 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables, enregistre des "taux record de satisfaction", selon l'IPSOS, qui a réalisé cette étude.

Sept utilisateurs sur dix se disent même "très satisfaits". Les personnes interrogées sont notamment comblées, à 91%, par les caractéristiques de leur voiture, comme l'abscence de bruit. C'est la qualité qu'apprécie le plus Raphaël, utilisateur depuis 2015 par conviction écologique. "C'est quand même quelque chose de ne plus entendre de bruit de moteur. Ce silence me procure un vrai confort de conduite".

La voiture électrique devient le véhicule principal

Les utilisateurs mettent aussi en avant le faible coût d'entretien. "Le budget carburant est également divisé par deux ou trois", souligne Cécile Goubet, déléguée générale de l’AVERE France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électriqu qui a commandé cette étude.

Si la moitié des utilisateurs possèdent en complément une voiture thermique, 71% d'entre eux disent utiliser leur modèle électrique comme véhicule principal. Raphaël, dont la voiture a 450 kilomètres d'autonomie, l'utilise pour tous ses trajets. Aussi bien en ville que pour partir en vacances. "J'ai déjà fait le trajet Paris-Bordeaux, soit près de 600 kilomètres. On se recharge sur les aires d'autororoute, ça ne prend pas beaucoup plus de temps qu'un plein, 20 ou 30 minutes".

Les bornes de recharge : principal point noir

La question des bornes de recharge publiques représente toutefois le principal motif d'insatisfaction. La majorité des utilisateurs (70%) rechargent leur voiture à domicile. Mais quand ils doivent se brancher à l'extérieur, c'est souvent un problème puisque 68% des propriétaires se disent insatisfaits des bornes de recharge publiques. "Soit parce qu'elles sont en panne", détaille Cécile Goubet, "soit, et cela nous a supris, parce qu'elle sont occupées par des véhicules thermiques qui n'ont rien à y faire".

C'est particulièrement vrai en Ile-de-France. L'AVERE France demande donc aux collectivités d'agir pour améliorer ce point. "On pourrait imaginer des sanctions pour les automobilistes qui ne respectent pas ces emplacements", explique Cécile Goubet.