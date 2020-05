Voiture, métro, bus, TER : comment vont fonctionner les transports à Toulouse à partir du 11 mai

Masques obligatoires et distances de sécurité dans les rames, le trafic va reprendre dans les transports en commun ce lundi de déconfinement, mais avec une capacité de 30 à 50% . Le stationnement redevient payant, et les vitesses sont réduites en centre-ville.

Les toulousains qui retournent au travail à partir de ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, vont-ils se replonger dans les bouchons matinaux sur le périphérique ? L’épidémie de coronavirus risque de dissuader nombre d’entre nous d’emprunter les transports en commun. Nos habitudes de déplacement risquent d’être bouleversées ces prochaines semaines.

30% de fréquentation dans les bus, tram et métro

La fréquentation du réseau Tisséo a chuté de 90% pendant le confinement, et l’offre réduite de 40%. A partir de ce lundi, le réseau fonctionnera à 75%, comme en été. Mais Tisseo s’attend à une faible fréquentation, de 20 à 25% dans un premier temps, jusqu’à 40% au mois de juin. Les fréquences du métro seront proches de la normale, mais le trafic reste interrompu à 22 heures.

Masques obligatoires

Pour monter dans un bus, un tram ou un métro, il faudra porter un masque, sous peine d’une amende de 135€ . Les agents de Tisséo seront habilités à verbaliser. Pour respecter une distance de sécurité d’un mètre entre chaque voyageur, des sièges sont neutralisés dans les rames de métro et les bus par des pastilles rondes pour éloigner les voyageurs les uns les autres. Un cheminement a été balisé au sol pour éviter le croisement des piétons. Aux entrées du métro, des agents seront chargés de réguler le flux des voyageurs.

le traçage au sol dans le métro de Toulouse © Maxppp - MICHEL VIALA

Un coupon spécial dans le TER

A partir de ce 11 mai, chaque usager qui voudra prendre le TER devra se munir d’un coupon spécial à télécharger sur le site de la SNCF, en plus de son billet, et avoir obligatoirement un masque. La mesure vise à limiter la fréquentation à bord des trains, et garantir qu’une place sur deux sera condamnée. Ce coupon "accès train serein" obligatoire sur chaque trajet ne sera pas exigé sur les TGV.

A partir de ce 11 mai, l’offre de train va doubler en Occitanie. 50% du trafic TER sera assuré, puis 60% la semaine suivante, le retour à la normale est prévu pour le 25 mai. Sur l'étoile toulousaine, afin d'augmenter les capacités d'accueil dans de bonnes conditions sanitaires.

Comptez sur 4 Intercités sur 10 et 3 TGV sur 10 au départ de Toulouse.

Le stationnement à nouveau payant

Attention, à partir du 11 mai, le stationnement redevient payant dans les rues de Toulouse. Il s’agit d’éviter les voitures ventouses, notamment devant les commerces, explique le maire de Toulouse. A noter que les titulaires d’un abonnement résidant pris le 17 mars à la veille de la mise en place de la suspension du stationnement payant, bénéficieront d’une prolongation de validité de leurs droits de trois mois.

À partir de ce lundi, si vous roulez en voiture en centre-ville, la vitesse sera réduite à 20 km/h dans le périmètre situé à l'intérieur des grands boulevards jusqu’à la fin juin, "À l'exception des allées de Barcelone, boulevard Leclerc, quai de Tounis, rue du Languedoc et rue de Metz qui restent provisoirement à 30 km/h jusqu'à ce que l'on puisse les aménager" indique l’adjoint aux transports Jean Michel Lattes. Le piéton devient roi à l’intérieur de ce périmètre de l’hyper centre.

La nouvelle carte de circulation dans centre-ville de Toulouse à partir du 11 mai - Mairie de Toulouse

Pour les vélos, de nouvelles pistes cyclables éphémères ont été crées : Après l'avenue Etienne Billières, de nouveaux axes ont ou vont avoir leur piste cyclable provisoire : Les boulevards de Suisse et Sylvio Trentin aux Minimes; une partie de l'avenue Jean-Rieux à Côte Pavée; la route de Saint-Simon; les avenues de Grande Bretagne (quartier Casselardit) et Paul Séjourné (quartier des Amidonniers).

Avions : deux vols par jour à Toulouse/Blagnac

L’aéroport de Toulouse-Blagnac compte sur le déconfinement pour un retour "très progressif du trafic aérien avec deux vols quotidiens".

Les deux vols aller-retour Toulouse-Paris Charles-de-Gaulle sont programmés par Air France.

Départ Toulouse : 07h45, arrivée Paris CDG : 09h05, tous les jours (départ de Paris CDG : 10h20, arrivée à Toulouse : 11h40, tous les jours) Départ Toulouse : 16h40, arrivée Paris CDG : 18h00, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche (départ de Paris CDG : 14h05, arrivée à Toulouse : 15h25, les lundi, mercredi, vendredi et dimanche).