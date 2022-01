Voitures à hydrogène : passer la seconde pour installer des stations en Île-de-France

Emmanuel Macron veut faire de la France le "leader de l'hydrogène vert en 2030". C'était l'un des objectifs de son plan France 2030, présenté mi octobre. Mais il faut plus de "stations-service". La plus grande d'Europe ouvrira dans les prochains mois à Paris. Visite avec le ministre des Transports.

Ce sera la "station-service" à hydrogène la plus importante d'Europe. Porte de Saint-Cloud dans Paris, une pompe est déjà installée. Les autres vont suivre et les clients pourront faire le plein "d'ici quelques semaines" promettent les promoteurs à Jean-Baptiste Djebbari. Le ministre des Transports visite le chantier, ce vendredi matin.

La plus importante station du genre car, avec 700 litres d'eau par jour traversant un catalyseur réduit, elle pourra produire une tonne d'hydrogène par jour. De quoi remplir les réservoirs d'environ 400 véhicules légers quotidiennement. Le tout en pleine ville, au-dessus du tunnel du périphérique.

Moins de 10 stations actuellement en Île-de-France

De quoi aider la filière qui ne peut compter aujourd'hui que sur quatre ou cinq stations de recharge en Île-de-France (ouvertes aux particuliers ou réservées aux professionnels). Dans les aéroports de Roissy et Orly, porte de la chapelle et au pont de l'Alma. A Jouy-en-Josas aussi, dans les Yvelines, premier département à avoir fait rouler des bus à hydrogène sur des lignes quotidiennes.

La future super station de la porte de Saint-Cloud devra donc servir de modèle aux suivantes que compte bien développer le principal utilisateur de la région : la société de taxi Hype. C'est l'unique opérateur sur le créneau actuellement en Île-de-France. Il fait rouler près de 200 taxis bleu clair, siglés, dans les rues de la capitale mais veut agrandir sa flotte à 10.000 véhicules pour les Jeux Olympiques de Paris-2024. Et pour les alimenter, "notre projet est de construire 20 autres grosses stations et six plus petites dans la région", annonce Matthieu Gardies, le fondateur.