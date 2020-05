Voitures à l'arrêt pendant le confinement : ce qu'il faut vérifier avant de reprendre le volant le 11 mai

La voiture reste de loin le mode de déplacement privilégié des Français, notamment pour les périurbains et les ruraux. Sauf que votre voiture, qui n'a pas roulé pendant près de deux mois de confinement depuis le 17 mars, a besoin d'une révision complète avant le déconfinement prévu ce lundi 11 mai. Pour ne pas risquer la panne, quelques vérifications s'imposent.

Si vous aviez débranché ou enlevé la batterie, ça paraît évident mais pensez à la remettre ! Vérifiez que vos pneus ne sont ni surgonflés ni à plat, sachez qu'ils s'usent même à l'arrêt. Jetez un oeil au niveau des liquides : huile, frein, refroidissement et lave-glace.

Faites le plein

En ce qui concerne le réservoir d'essence, prudence ! Si vous l'avez laissé vide, des poussières, des dépôts ont pu se former et si vous redémarrez en l'état, le moteur ira puiser dans ces saletés et ça ne lui fera pas de bien. Et, même si vous aviez laissé le réservoir à moitié plein, il faut remettre du carburant frais car les carburants impropres peuvent entraîner des pannes importantes.

Songez à tester le frein à main, les pédales de frein, d'embrayage et d'accélérateur, afin de vous assurer qu'ils ne présentent pas de résistance inhabituelle. Contrôlez les voyants et éclairages et avant de prendre la route, laissez le moteur tourner au ralenti quelques minutes... En cas de doute, mieux avoir recours à un garagiste professionnel.

On aère et on lustre

Pensez à aérer l'intérieur du véhicule, comme vous le feriez chez vous, pour éviter les apparitions de traces de moisissures. Et puis, un petit coup d'éponge à l'eau et au savon pour redonner fière allure à votre carrosserie, si le véhicule a pris la pluie et les pollens des arbres.

Notez qu'à cause du confinement, un délai supplémentaire a été accordé pour les contrôles techniques.