Voitures électriques : 89 bornes de recharge vont être installées dans les Landes

Pour favoriser les transports verts, 89 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques vont être installées dans le département des Landes d'ici à la fin de l'année. Les travaux doivent débuter dans les tous prochains jours.

S'il y avait déjà dans le département des Landes quelques bornes de recharge privées, dans des garages automobiles notamment, l'offre publique, elle, est quasiment inexistante. C'est pour combler ce retard que le Sydec, le syndicat d'équipement des communes des Landes, compte implanter 89 bornes de recharge publiques d'ici à la fin de l'année.

Mise en service des premières bornes le mois prochain

Les bornes, accessibles 24h/24h, seront installées sur des parkings publics. Les travaux doivent débuter dans les tous prochains jours. Les premières bornes, à Hagetmau, Magescq, Tartas et Rion-des-Landes, seront mises en service fin avril et les dernières à la fin de l'année, selon le Sydec.

Cet investissement, d'un coût de 2 millions d'euros dans les Landes, subventionné par l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vise à promouvoir l'utilisation de la voiture électrique, qui reste très confidentielle dans les Landes. Il y avait en 2016 seulement 163 voitures électriques dans le département sur un parc de 228.000 véhicules, selon les chiffres du ministère de l'environnement. Voilà pourquoi il est nécessaire d'implanter de telles bornes, selon Christian Berthoux, élu communautaire du Grand Dax et chargé de l'environnement. "C'est la poule de l’œuf, explique Christian Berthoux. On n'a pas de voitures parce qu'il n'y a pas de recharges. Et maintenant on aura des recharges donc on verra arriver les voitures. Il fallait bien commencer."

Traverser la France avec sa voiture électrique

Le département des Landes n'est pas le seul à promouvoir les voitures électriques. Les bornes fleurissent dans tout le pays et permettront un jour d'envisager de traverser la France avec de tels véhicules. Sauf que pour l'instant recharger ses batteries prend beaucoup plus de temps que faire un plein d'essence. Sur les bornes landaises il faudra compter, en fonction de sa voiture, de une demi-heure (sur les bornes les plus rapides) jusqu'à 8h de charge. Une recharge complète coûtera de 4 à 17 euros. On ne pourra pas payer directement sur la borne, il faudra être abonné ou régler avec son smartphone, avec une application dédiée.

Implantation

Dix bornes seront installées dans l'agglomération de Mont de Marsan, 13 dans le Grand Dax, 23 dans la Macs. Carte détaillée :