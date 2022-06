Voitures électriques à 100 euros par mois : ni tout de suite, ni pour tout le monde, prévient le gouvernement

C'était une promesse de campagne alléchante : louer une voiture électrique, en leasing, pour 100 euros par mois. Voilà ce qu'avait proposé Emmanuel Macron lors de son premier discours de campagne, le 17 mars.

Mais ces offres seront réservées d'une part aux professionnels qui se servent de leur voiture comme outil de travail, comme les infirmières libérales, et d'autre part à ceux qui rempliront des critères de revenus encore à définir, a précisé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher ce jeudi. "Ça ne s'adresse pas à tous les Français, ça s'adresse aux Français qui en ont le plus besoin", a-t-elle résumé sur franceinfo.

Des critères d'attribution encore flous

Si les critères d'attribution restent à définir, la ministre a affirmé que deux catégories de population sont d'ores et déjà "incontestables" pour bénéficier de ce "leasing social" : "Ceux pour qui le véhicule est un outil de travail, je pense aux infirmières libérales par exemple, et ceux qui n'ont pas les moyens de passer à un véhicule propre parce qu'il est trop cher aujourd'hui sur le marché".

Une date qui reste à définir

La date d'ouverture du dispositif n'est pas déterminée non plus. "Ce n'est probablement pas pour septembre", a prévenu Agnès Pannier-Runacher. La ministre doit en effet mener des réunions avec la filière automobile et les financeurs, dont les banques et l'Etat. L'État devrait prendre en charge une partie du premier loyer ou de l'apport financier initial.

100.000 personnes concernées ?

Agnès Pannier-Runacher a rappelé que les premiers chiffrages rapides, effectués pendant la campagne électorale, évaluaient le besoin "de l'ordre de 100.000 personnes", avec une contribution initiale de l'Etat de 500 euros. Mais il s'agissait de travaux "absolument préliminaires", a-t-elle averti.