Voitures, vélos, trains, covoiturage, des mesures pour le pouvoir d'achat votées par la Région Occitanie

Par Elisabeth Badinier, France Bleu Hérault, France Bleu Occitanie, France Bleu Gard Lozère et France Bleu Roussillon

Le conseil régional d'Occitanie a adopté ce jeudi une série de mesures alliant environnement et pouvoir d'achat, elles concernent essentiellement les transports : voiture et vélo électriques, trains, covoiturage et pistes cyclables.