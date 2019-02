Voitures volées : les voitures françaises ont la côte !

La Clio 4, voiture préférée des Français... et des voleurs

Paris, France

Avec 265 voitures volées par jour, ce sont près de 100 000 déclarations de vol qui sont effectuées chaque année en France. Un chiffre qui continue de baisser, remarque Auto Plus dans son classement annuel.

La Clio 4 détrône la Smart Fortwo

Avec 9 marques dans le top 20, les voitures françaises sont les proies préférées des voleurs. Deuxième l'an passé, la Clio 4 accède à la première place. Un paradoxe pour cette voiture qui reste aussi... la préférée des Français.

Renault Clio 4 BMW X6 Smart Fortwo Land Rover Range Rover/Range Rover Sport BMW Série 6 Renault Mégane 4 Citroën DS 3/DS 3 Cabrio Renault Twingo 1 Land Rover Range Rover Evoque BMW X5 Mercedes CLA/CLA Shooting Brake Audi Q7 Renault Mégane 3 Citroën DS 5 Peugeot 208 Porsche Panamera BMW Série 3 Renault Mégane 2 Citroën DS 4 Mercedes GLA

Les cartes à puce mises en cause

Elles ont remplacé les clés mais présentent de grosses défaillances. Les cartes à puce, qui permettent d'ouvrir sa voiture, ne représentent pas une meilleure garantie contre le vol. Dans le cas de la Clio 4, Auto Plus compare même son système de déverrouillage à "une passoire" à la portée de "n'importe quel voyou",moyennant un boîtier électronique à 2 000€. Malgré tout, les vols de Clio 4 ont baissé de 13% en un an.

Et les voitures les moins volées ?

Avec 0 vol déclaré en 2018 (!), la Kia Stonic fait figure de très bonne élève. Mais ce modèle est encore jeune, précise Autoplus. Les Porsche 911, Citroën C3 Aircross 8, Honda Civic, Peugeot 4008 ou Volkswagen T-Roc n'intéressent pas beaucoup les voleurs non plus. C'est aussi le cas des Renault Kadjar, Mazda CX-3 ou Toyota Prius. Pour plusieurs raisons : "trop récents pour être piratés en masse ou trop peu diffusés et donc pas assez côtés au marché noir", explique Autoplus.