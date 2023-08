Vol annulé sans explication à Londres : ils mettent 48h pour rentrer à Montpellier, 1.000 euros de frais

Le vol aller Montpellier-Londres samedi avait déjà eu 6 heures de retard, le voyage retour a été cauchemardesque. Partis en Angleterre pour assister à un gala de catch à Wembley, deux frères originaires de Mauguio qui devaient prendre place à bord du vol Londres Montpellier, se sont retrouvés coincés dans la capitale anglaise. Le vol EasyJet a été annulé, les passagers étaient déjà installés dans l'avion depuis plus de 3 heures lorsqu'on leur a demandé de descendre : "Ils s'avèrent qu'on est resté dans l'avion de 13 h 30 jusqu'à quasiment 17 h et j'ai compris qu'à un moment donné, c'était un problème technique général dans l'aéroport de Gatwick après 3 h et demie d'attente dans l'avion", indique Robin.

Complètement lâché par la compagnie EasyJet, les deux héraultais se sont alors débrouillés seuls, sans recevoir aucune explication au sein de l'aéroport : "Il y avait des bébés partout, c'était vraiment un sacré désordre. Ils ont décidé de nous faire sortir de l'avion en nous expliquant qu'il allait être annulé. On a été un petit peu livré à nous-mêmes. Les panneaux d'information, on ne nous expliquait pas clairement ce qu'il fallait que l'on fasse", lâche le jeune homme.

Au-delà de l'absence d'information, les deux frères ont fait face à un véritable problème : la barrière de la langue. "C'est vrai que l'anglais, on a quand même plus ou moins la capacité de le comprendre. J'aurais bien aimé quand même qu'on puisse avoir des interlocuteurs français qui puissent s'occuper de nous pour pouvoir au moins se loger jusqu'au lendemain", déclare Robin.

1 000 euros de frais engagés pour rentrer

Sans solution, ils ont été contraints de payer une nuit d'hôtel à Londres, et puis de prendre la direction de Paris ce mardi 29 août à 19 h où ils vont de nouveau dormir sur place, avant de prendre un nouveau train mercredi matin, pour arriver à Montpellier. "Nous, on peut se permettre d'engager des frais pour pouvoir rentrer chez nous. Mais je pense à tous ces gens qui doivent dormir à l'aéroport depuis plus de 24 h maintenant et qui sont complètement bloqués. C'est vraiment scandaleux !", livre-t-il

Alors qu'ils devaient arriver lundi, les deux frères ont également perdu deux jours de travail. Ils estiment à 1 000 euros les frais déboursés suite à cette annulation. Les deux jeunes hommes ont simplement reçus un mail d'excuse de la compagnie, leur assurant que le billet retour serait remboursé, ce qui ne couvrira pas les frais engagés.

Contacté EasyJet indique que le motif de l'annulation n'a pas encore été donné. La réponse est attendue pour la fin de la semaine.

