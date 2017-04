Vol de câble en région parisienne : gros retards pour les TGV Est

Les TGV qui assurent la liaison Strasbourg-Paris accusent jusqu'à trois heures de retard ce jeudi matin, en raison d'un vol de câbles en région parisienne. Les TGV sont détournés de leur itinéraire habituel. La SNCF annonce que les perturbations vont durer toute la journée.

Au moins une heure de retard ce jeudi matin sur les TGV Paris-Strasbourg. Suite à un vol de câbles présumé à Ocquerre en région parisienne (Seine-et-Marne), le trafic est très perturbé sur la ligne à grande vitesse Est.

Ces vols de câble en cuivre ont provoqué une panne de signalisation. La SNCF détourne tous les TGV sur un autre itinéraire (via Châlons-en-Champagne, Epernay ou Bobigny) et cela occasionne des retards entre 20 minutes et 3 heures.

@amara_kehli (via Châlons-en-Champagne, Epernay ou Bobigny).Nos équipes techniques interviennent pour permettre une reprise rapide du trafic — SNCF (@SNCF) April 27, 2017

La SNCF annonce que les interventions sont en cours, pour rétablir le trafic au plus vite, mais à midi, l'entreprise prévoit que les retards dureront toute la journée.