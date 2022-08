Vol de vélos à Strasbourg : faut-il rendre la plaque d'immatriculation obligatoire ?

Qui ne s'est jamais fait voler son vélo à Strasbourg ? Avec plus de 600 kilomètres de pistes cyclables, c'est la métropole la plus développée de France en la matière. Revers de la médaille : en 2021, la police nationale a enregistré 1.256 plaintes pour vol de vélos dans la capitale alsacienne. Mais la plupart des gens ne portent pas plainte. Une étude estime plutôt les vols à 3.700 par an dans la ville.

Pour l'heure, aucune solution satisfaisante contre le vol n'existe

L'adjointe au maire à la sécurité routière, Nadia Zourgui, a écrit cette semaine aux députés strasbourgeois (Sandra Regol, Emmanuel Fernandes et Bruno Studer) pour leur demander de défendre devant l'Assemblée nationale une proposition de loi sur l'obligation de plaques d'immatriculation sur les vélos. Objectif : dissuader les vols et responsabiliser davantage les cyclistes en matière de sécurité routière.

"Il n'y a rien de plus frustrant que de poser son vélo, sortir et ne pas le retrouver, observe l'élue, qui s'est elle-même fait dérober son vélo dans sa cave récemment. Pour l'heure, aucune solution satisfaisante contre le vol n'existe, en dehors des lieux surveillés par un gardien ou de la vidéosurveillance. Or, de plus en plus de personnes choisissent le vélo pour aller travailler. Il faudrait pouvoir les inciter à le faire en toute sécurité."

En France, il existe déjà l'obligation du marquage (par gravure sur cadre ou autocollant), mais Nadia Zourgui estime que cette solution est insuffisante car elle ne permet pas d'identifier rapidement un vélo. L'adjointe précise que son but n'est pas d'opposer les uns aux autres mais "d'aller plus loin dans les solutions".

Faciliter la verbalisation en cas d'infraction

Pour Nadia Zourgui, l'enjeu dépasse la simple question du vol. Il s'agit aussi de dissuader les cyclistes (notamment en vélo électrique) de rouler trop vite.

"Il faudrait que l'on puisse verbaliser toutes les infractions dangereuses pour les usagers. Plusieurs riverains m'ont fait part de leur peur face aux cyclistes qui roulent à 30 ou 40 km/h en centre-ville. La plaque d'immatriculation permettrait de les identifier et de les verbaliser. C'est une solution qui a été proposé par des associations de victimes de la route. Je pense qu'on doit aller au bout du débat, et je me réjouis qu'il existe."

Ce système serait-il vraiment dissuasif ? Fabien Masson, directeur de l'association Cadr67, en doute. "Pour ajouter une plaque d'immatriculation, il faudrait déjà pouvoir identifier le vélo par rapport au propriétaire et ça, ça n'existe pas encore aujourd'hui, souligne-t-il. C'est quelque chose qu'il faudrait créer et cela prendrait beaucoup de temps." Il conseille plutôt "d'utiliser le système existant, c'est à dire le marquage par gravure sur cadre."

"Je ne vois pas non plus comment une plaque pourrait améliorer le comportement de certains cyclistes, ajoute Fabien Masson. A la rigueur, cela pourrait aider la police à arrêter les personnes en tort sur leur vélo...."

Mettre l'accent sur le nettoyage des arceaux

Contre le vol, le directeur d'association souhaiterait plutôt voir se développer les solutions déjà existantes à échelle locale : "On sait que sur le domaine public, il y a très peu de vols sur les arceaux. Il faudrait à mon avis mettre l'accent sur le nettoyage de ces arceaux mais également sur le stationnement sécurisé au niveau de l'habitat collectif. Et faire la promotion de cadenas plus solides." De son côté, Nadia Zourgui se dit dubitative sur l'efficacité des arceaux et des cadenas : "Certains voleurs n'hésitent pas à les scier, même en plein jour".

Des solutions sont déjà expérimentées à Strasbourg pour prévenir le vol. Lors de la précédente mandature, la ville et Cadr67 ont mis en place des traceurs GPS sur environ 300 vélos tests, dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Nadia Zourgui y voit des limites : "un vélo géolocalisé, n'est pas forcément retrouvable s'il est situé dans un bâtiment collectif."

Un vélo immatriculé ne le serait pas davantage. Mais il deviendrait en théorie "impossible de le sortir sans plaque, comme pour les voitures".

