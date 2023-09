Volotea annonce 7 nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Strasbourg

La compagnie prévoit un million de sièges et 6.000 vols l'an prochain.

Dans le monde d'après covid, les compagnies aériennes se portent bien. Volotea, la compagnie aérienne low coast espagnole, a ainsi annoncé ce jeudi une année record à l'aéroport de Strasbourg : et prévoit l'an prochain "la plus haute capacité de son histoire avec un million de sièges et environ 6 000 vols" indique t-elle dans un communiqué. Sur la saison estivale, Volotea fait même mieux qu'en 2019, année de référence : +22% en nombre de sièges vendus.

Calvi et Malaga déjà annoncées

Après Londres, programmée pour la fin de l'année, 7 nouvelles destinations sont prévues l'année prochaine : Malaga, Calvi et cinq autres qui seront dévoilées "dans les prochaines semaines". Pour Calvi : la ligne sera mise en place le 1er juin avec des liaisons tous les samedis. Pour Malaga, il y aura deux vols par semaine, les mardis et les samedis à partir du 20 avril. Ces nouveautés sont déjà disponibles sur le site internet de la compagnie.