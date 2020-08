Volotea annule à la dernière minute et sans explication un vol Ajaccio-Bordeaux

Téo Roussel se souviendra longtemps de la fin de ses vacances en Corse. Ce bordelais parti à Cargèse en famille devait rentrer à Bordeaux ce mercredi soir, pour reprendre le travail dès jeudi matin. Sauf qu'en voulant s'enregistrer en ligne, il a découvert à la dernière minute que son vol avait non seulement disparu, mais que le vol de remplacement proposé par la compagnie était déjà parti d'Ajaccio et même déjà arrivé à Bordeaux.

Commence alors pour la centaine de passagers qui devaient prendre ce vol la course au service après vente de Volotéa, pour tenter d'avoir des explications et une prise en charge.

"Quand vous appelez le SAV, on vous demande de taper 1, de taper 2, de taper 3 et au final vous tapez tout ce que vous voulez et vous n'avez jamais personne au téléphone!" Téo Roussel, l'un des passagers du vol Ajaccio-Bordeaux