Volotea propose quatre nouvelles destinations depuis Strasbourg

Entzheim, France

À partir de décembre 2019, Volotea ouvrira deux liaisons hivernales vers Marrakech et Lanzarote (Canaries) et puis à compter d’avril prochain, reliera Strasbourg à Barcelone et à Palma de Majorque. La commercialisation de ces places a débuté ce mercredi 9 octobre, avec des offres promotionnelles, comme un aller Strasbourg- Barcelone à 9 euros. En 2020, la compagnie low coast espagnole desservira au total 19 destinations au départ de Strasbourg.

Volotea est devenu le premier opérateur de l'aéroport strasbourgeois, en nombre de destinations et aussi en nombre de passagers (645 000 sièges proposés en 2020). Ses activités à Strasbourg représentent environ 10% de son chiffre d'affaires.

Le redressement de l'aéroport de Strasbourg se poursuit

Volotea est la figure de proue de la stratégie de la direction de l'aéroport de Strasbourg qui vise à favoriser les destinations de vacances internationales aux liaisons nationales. "Le rôle de l'aéroport de la capitale européenne, c'est clairement d'ouvrir la ville de Strasbourg à l'international, explique Thomas Dubus, le président du Directoire de l'aéroport de Strasbourg. C'est le rôle qu'on jouait moins par le passé et c'est celui qu'on essaie de jouer de plus en plus, de développer ses destinations internationales, aussi bien pour les Alsaciens, que pour les touristes, pour qu'ils trouvent des vols directs ou des vols en correspondance, de manière à accéder à Strasbourg".

Cette stratégie porte doucement ses fruits. Après la mise en service du TGV-Est en 2007 et la suppression qui a suivi d'un vol direct entre Strasbourg et Paris, la fréquentation de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim a été divisée par deux. Cette année, il devrait accueillir environ 1.350.000 passagers, une augmentation de 2% par rapport à 2018, après deux fortes croissances de près de 13% en 2017 et de plus de 7% en 2018.

C'est encore loin du trafic à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse (8,6 millions de passagers en 2018), sans parler de celui de Francfort, à un peu plus de deux heures de Strasbourg, et qui accueillait l'an passé près de 70 millions de passagers.