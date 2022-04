Un simple trajet en avion entre Madrid et Nantes tourne au cauchemar pour certains passagers de la compagnie aérienne Volotea. Leur vol a été annulé à la dernière minute pour être remplacé par une liaison en car.

Des vols annulés entre Nantes et Madrid, Volotea les remplace par des cars

Les vacances tournent au calvaire pour certains passagers de la compagnie aérienne Volotea entre Nantes et Madrid. À cause d'un mouvement social dans l'entreprise, ils ont vu leur vols annulés à la dernière minute, avec pour seule solution de remplacement, un car pour faire le trajet.

Un vol qui devait donc durer une heure se transforme en périple de plus de 16 heures. Une situation qui met "en colère" Hugo. Ce jeune étudiant brestois de 19 ans est parti en voyage dans la capitale espagnole quelques jours. Ce retour vers Nantes, c'est la douche froide. "On a reçu un message de Volotea pour annoncer que le vol était annulé seulement une heure avant le décollage, on était déjà devant la porte d'embarquement", peste-t-il depuis l'aire d'autoroute où il nous appelle.

Annulation de dernière minute

Une situation difficile pour certains des passagers, particulièrement avec ce long week-end pour Pâques. "Il y avait des gens qui avaient prévus de rentrer dans leur famille autour de moi, raconte Hugo. Je devais partir en week-end, mais là ça va être plus compliqué". La compagnie a ensuite prévenu les voyageurs par SMS qu'ils devraient effectuer le voyage dans un car. Ils avaient le choix entre une demande de remboursement ou d'échanger avec un autre vol. Malheureusement, selon Hugo, il n'y avait pas de Madrid - Nantes avant mardi.

Dans l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est la même scène. Jacinto et sa femme étaient en vacances à Pornichet pour une semaine. Ils ont appris que leur vol était annulé directement devant la porte d'embarquement. Seule solution proposée, un car, encore une fois. Mais ces deux sexagénaires ne se voyaient pas vraiment passer 16h sur la route. Ils ont fait le choix d'acheter de nouveaux billets chez une autre compagnie, mais l'opération leur coûte 350 euros en plus par personne. "On a cherché par nous même pour rentrer à Madrid, mais je vais faire une demande de remboursement de tous ses frais supplémentaires", abonde Jacinto.

Des salariés épuisés

Dans le viseur des employés c'est "une accumulation des actions menées par Volotea depuis une dizaine d'années" explique Alizée Bonnaure, déléguée syndicale au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial. Cette dernière confie la fatigue des salariés, qu'ils soient "hôtesses ou pilotes". Elle affirme que les salariés voient leur planning changer quelques heures avant le début de leur prise de poste.

Alizée Bonnaure poursuit sur les salaires et s'insurge que les salariés sont souvent payés au SMIC, bien moins que les autres compagnies. "Les gens partent, ils n'en peuvent plus, détaille-t-elle. Ils viennent au travail avec la boule au ventre !" De son côté, la direction explique ne pas souhaiter communiquer pour l'instant afin de "privilégier le dialogue social" et rappelle qu'elle est "ouverte aux discussions avec les représentants du personnel navigant." À l'aéroport de Nantes, la compagnie aérienne Volotea compte 42 liaisons différentes.