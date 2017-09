Vols annulés par Ryanair : 20.000 passagers concernés à l’aéroport de Beauvais

La compagnie aérienne a annoncé l'annulation d'environ 2000 liaisons dans toute l'Europe d'ici la fin du mois d'octobre. Elle espère ainsi améliorer la ponctualité de ses vols.

La Picardie sera touchée par la vague de suppressions de vols de Ryanair. Environ 20.000 passagers de l'aéroport de Beauvais seront concernés dans les six semaines qui viennent. Il y a aura, a priori, un à trois vols annulés par jour au départ de Beauvais. Pour l'instant, Madrid, Porto et Barcelone sont concernés. Mais le calendrier des suppressions sera ajusté au jour le jour et d'autres destinations pourraient venir s'ajouter à la liste.

Une chose est sure : la communication avec Ryanair est compliquée : Emilie Gingois est bien placée pour en parler. Elle est en vacances à Barcelone et elle est censée rentrer à Beauvais ce mardi en début d'après-midi. Si tout va bien : « J’ai reçu un e-mail me disant que mon vol était annulé. Mais deux heures après, j’ai reçu un sms en anglais me disant de ne pas tenir compte du mail que j’avais reçu précédemment, que c’était une erreur. Je ne sais pas s’ils sont dépassés par les évènements, mais c’est assez compliqué d’avoir des informations fiables. »

Les annulations sont souvent communiquées aux clients par sms ou par mail la veille du départ. Une façon de procéder que n’apprécie pas vraiment Julie Lecerre. Elle habite à Rainvillers, près de Beauvais, et doit s'envoler pour Cracovie, en Pologne, mardi matin : « Même si les vols sont très peu chers, on doit avoir un minimum de confort quand même. Ce n’est pas normal de prévenir les gens à la dernière minute. Je voyage pour mes loisirs, donc ce n’est pas trop grave, mais je pense aux clients qui doivent voyager pour leur travail, ce n’est pas évident. »

Trois millions de passagers Ryanair transitent par l'aéroport de Beauvais chaque année.