Vols annulés par Ryanair : les passagers peuvent être remboursés et dédommagés

Ryanair a décidé d'annuler environ 2.000 vols jusqu'à la fin du mois d'octobre. La compagnie aérienne low-cost souhaite ainsi d'améliorer sa ponctualité. Une annonce surprise qui a provoqué la protestation de voyageurs en colère. Des voyageurs en droit d'être remboursés et dédommagés.

Ryanair a soulevé une vague de protestation après avoir annoncé la suppression de 2.000 vols jusqu'à la fin octobre. La compagnie aérienne a publié sur son site internet la liste de tous les vols annulés. Elle indique aussi la marche à suivre pour se faire rembourser ou modifier son vol.

Mais Ryanair ne précise pas clairement que les passagers ont le droit à un dédommagement. La compagnie low-cost reconnait "que les annulations de vol peuvent causer des désagréments" et fait une simple référence à la réglementation européenne.

Une indemnité entre 250 et 400 euros

Cette réglementation prévoit une indemnité en cas d'annulation si le passager est prévenu moins de deux semaines avant la date du vol. Cette indemnité s'élève à 250 euros pour les vols jusqu'à 1.500 km et 400 euros pour les vols européens de plus de 1.500 km.

La compagnie aérienne n'est pas obligé de verser cette indemnité si elle parvient à proposer un vol de remplacement qui arriverait seulement quelques heures plus tard que le vol annulé (Deux heures pour un vol dont l'annulation a été annoncée moins d'une semaine à l'avance et quatre heures pour un vol dont l'annulation a été annoncée entre une et deux semaines à l'avance).

Comment faire les démarches ?

Pour faire les démarches ? il suffit de cliquer sur le bon lien :