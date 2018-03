Hérault, France

La circulation s'améliore progressivement, mais attention la neige se transforme en pluie.

Les difficultés persistent sur le cœur de l’Hérault

Sur la RD32 entre Viol-le-Fort et Aniane.

Toujours des difficultés sur l'A619, le long de l'autoroute A750 entre Saint Paul et Gignac Sud, les poids lourds encombrent encore la voie.

RD 613 : traversée de Gigean difficile avec des poids lourds en porte-feuilles qui empêchent la circulation.

La RD2 entre Villeveyrac et Poussan.

La RD 908 entre Clermont-l'Hérault et Bédarieux.

Le secteur de Lodève

RD9, RD 25, RD 35, circulation au pas, beaucoup de véhicules sur le bord de la voie.

Secteur de Montpellier

Sur le Nord de Montpellier, amélioration progressive.

Circulation toujours délicate sur la la RD 17, attention aux arbres qui peuvent parfois se mettre sur les voies.

Le lien circule doucement avec une voie recouverte de neige boueuse.

Circulation difficile sur l'Est, la RD61, la RD62, la RD34 entre Boisseron et Lunel. Circulation très difficile sur la RD189 du côté de Mauguio, Vendargues avec des plaques de verglas.

L'eau monte dans le secteur de Bessan, Béziers, Agde, Saint-Thibéry

La RD28 entre Bessan et Béziers est fermée.

La liaison secondaire entre Florensac et Marseillan est fermée. La RD18 entre Pomerol et la RD51 est fermée.

La liaison Florensac, Castlenau-de-Guers est fermée.

De grosses difficultés entre Sète et Balaruc sur la RD2, quasiment 1m d'eau sur la voie du côté de Sète.

Des difficultés sur la 612 en sortie de Béziers vers Agde du côté de la zone industrielle.

Au Sud de Béziers ce sont la RD14 et la RD37 qui sont fermées.

Plus de 200 personnes sont mobilisées entre les bureaux, les huit agences départementales et les agents dehors depuis la veille. Plus d'une cinquantaine de camions tournent sur tout le département.