Les saleuses sont de sortie depuis plus d'un mois dans les Vosges et les quantités de sel utilisées sont déjà très importantes. L'hiver commence sur les chapeaux de roue pour les services du département chargés de l'entretien des routes.

Golbey, France

Pour dégager les routes vosgiennes, tout commence à Golbey, près d’Épinal. A la cellule opérationnelle de coordination routière, on s'agite sérieusement depuis plus d'un mois maintenant. Le dispositif de viabilité hivernale a été lancé à la mi-novembre et le téléphone ne s'arrête plus de sonner.

Dix patrouilleurs quadrillent le département pour alerter la cellule opérationnelle en cas de chute de neige © Radio France - Lucas Valdenaire

12 stations météo

Au bout du fil, c'est l'un des dix patrouilleurs répartis sur le territoire vosgien. A la moindre difficulté, ils préviennent leur collègue de permanence qui, lui, a les yeux rivés sur les cartes météo. En tout, 12 stations sont installées aux quatre coins du département. "Même avant que ça tombe, on est au courant," explique Eric Garion le chef d'équipe.

"Normalement, nos outils météo donnent des prévisions assez précises, mais parfois, on ne connaît pas exactement la limite pluie-neige, et on ne peut pas savoir si elle va tenir au sol. C'est ça la grosse difficulté."

En tout, 80 camions sont disponibles dans les Vosges © Radio France - Lucas Valdenaire

80 camions disponibles

En cas d'alerte, les déneigeuses sont aussitôt mobilisées. Dans les Vosges, 80 camions sont disponibles. Cette année, il y a huit nouveaux véhicules (160.000 euros l'unité environ). L'an dernier, huit autre poids-lourds seront commandés pour renouveler le parc vieillissant (certains ont 25 ans).

Dans les nouveaux véhicules, la boite de vitesse est automatique : "pratique pour se concentrer uniquement sur la lame," reconnaît Cédric, le conducteur originaire de Xertigny.

"Il y a un joystick qu'on n'avait pas avant : cela permet de pivoter les oreilles. C'est bien quand on roule en centre-ville, on peut les rentrer et ça fait pile la taille du véhicule. Au lieu de tout dégager vers la droite, on regroupe et on amène la neige où on veut."

Chaque nouveau véhicule coûte environ 160.000 euros © Radio France - Lucas Valdenaire

Déjà 2.000 tonnes de sel

Juste derrière, il y a la cuve à saumure et les réserves de sel. Des réserves qui baissent à vue d’œil, comme le confirme Jean-Paul Rouyer, le responsable du parc :

"On prévoit un stock de 13.000 tonnes en entrée d'hiver, et au bout d'un mois on a déjà consommé 2.000 tonnes !"

"Il y a très longtemps qu'on n'a pas consommé autant en novembre!"' Copier

Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu ce taux de consommation en novembre. Par rapport aux autres hivers, c'est très important. On a eu de nombreuses précipitations sur les secteurs de Gérardmer et Remiremont par exemples.

"Ça démarre fort !"

A 50 euros la tonne, cela commence à coûter pour le conseil départemental. "C'est vrai que ça démarre fort," reconnaît Véronique Marcot, en charge des routes au conseil départemental des Vosges.

"Sur La Bresse et Gérardmer, les équipes sont intervenues une semaine avant la date prévue et elles ne se sont quasiment pas arrêtées. Si on continue comme ça, le budget sera plus élevé cette année."

L'an dernier, l'ensemble du dispositif de viabilité hivernale a coûté plus de 2.700.000 euros au département des Vosges. Il y a eu plus de 4.500 interventions et près de 13.000 tonnes de sel consommées.

Pour connaître les conditions météo et de circulation en temps réel, vous pouvez vous rendre sur le site inforoute dans les Vosges. Il est accessible également sur votre smartphone.