La préfecture des Vosges l'annonce ce mercredi : un "radar tourelle" sera installé ce jeudi 22 mars au Thillot, sur une route particulièrement accidentogène (la RN66). Un radar nouvelle génération capable de contrôler à la fois, un feu rouge grillé et un excès de vitesse.

Thillot, France

C'est le petit dernier dans la famille des radars automatiques : le "radar tourelle". Une machine nouvelle génération capable de contrôler plusieurs infractions à la fois. Par exemple : un feu rouge grillé et un excès de vitesse. Il y en aura désormais un dans les Vosges : au carrefour de la RN66 et de la RD486, au Thillot. Il sera installé ce jeudi 22 mars. C'est le premier de ce type dans le département.

Deux accidents mortels en un an et demi

Selon la préfecture, "la RN66 (reliant Remiremont au col de Bussang) fait partie des axes de circulation les plus accidentogènes du département. Depuis 2010, on y recense près de 20 victimes (parmi lesquelles trois tués) et la moitié d’entre elles sont des piétons."

Ce qui a poussé les autorités à installer ce type de radar automatique au carrefour du Thillot, ce sont les deux accidents mortels qui ont eu lieu sur cette route en un an et demi : en novembre 2016, une collégienne de 11 ans avait été renversée par un camion. En janvier 2018, un piéton avait été percuté par une voiture en plein centre-ville.

Une phase d'expérimentation

Il ne s'agit, pour l'instant, que d'une phase d'expérimentation. Il n'y aura donc aucune verbalisation. Mais la préfecture précise dans son communiqué : "n’oublions pas, et spécialement sur cet axe, que la responsabilité et la vigilance doivent demeurer les mots d’ordre pour une route plus sûre."

"À terme, ces nouveaux radars seront capables de relever d’autres types d’infractions comme le refus de priorité, le franchissement de ligne blanches ou encore la tenue du téléphone en main," conclut la préfecture.