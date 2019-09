Tout ce qu'il faut savoir avant de monter dans le bus lundi

Nice, France

À partir de lundi 2 septembre, armez-vous d'un plan, d'un smartphone et surtout de patience. Le réseau de bus Lignes d'Azur se métamorphose. Les 77 lignes du réseau changent de numéro et les doublons sont supprimés. La métropole promet un réseau plus "cohérent" avec l'arrivée de la nouvelle ligne 2 du tramway.

Lignes d'Azur missionne lundi une centaine d'agents en gilets bleus sur le terrain pour aiguiller les voyageurs. Ils seront dans le centre-ville de Nice mais aussi à d'autres arrêts "clés" du réseau. Les chauffeurs prendront leur service dès 4 heures du matin pour servir les usagers dès 5 heures.

Les lignes "à effet tram"

Les lignes dites "à effet tram" sont des liaisons qui offrent des correspondances avec la ligne 2 du tram. Elles sont numérotées de 5 à 9. Elles remplacent d'anciens axes structurants du réseau et promettent une fréquence de 5 minutes et une amplitude horaire plus importante.

La ligne 5 : Deloye/Dubouchage > Rimiez Les Sources. Elle remplace l'actuelle ligne 15. Correspondance possible avec Jean Médecin (T1 et T2) et aussi le futur arrêt Durandy (T2).

Deloye/Dubouchage > Rimiez Les Sources. Elle Correspondance possible avec Jean Médecin (T1 et T2) et aussi le futur arrêt Durandy (T2). La ligne 6 : La Madeleine > Croix de Berra. Elle remplace les lignes 3 et 22 en fusionnant.

La Madeleine > Croix de Berra. Elle en fusionnant. La ligne 7 : Ariane/Général Saramito > Vauban/Université > Port Lympia/Fodéré. Elle remplace la ligne 16.

Ariane/Général Saramito > Vauban/Université > Port Lympia/Fodéré. Elle La ligne 8 : Las Planas/Sappia > Hôpital Pasteur. Elle remplace la ligne 4.

Las Planas/Sappia > Hôpital Pasteur. Elle La ligne 9 : Halte routière de l'Ara (Vence) > Parc Phoenix. Elle remplace la ligne 94. Pas de connexion avec le tramway.

Les lignes "essentielles"

Les lignes "essentielles" sont numérotées de 11 à 22. Elles desservent les principaux pôles d'activités et prennent leurs derniers départs en moyennes vers 21h. Leur arrivée permet de supprimer des doublons.

La ligne 11 : Square Daudet - Vallon des Fleurs - Bella Vista (anciennes lignes 23 et 27).

Square Daudet - Vallon des Fleurs - Bella Vista (anciennes lignes 23 et 27). La ligne 12 : Cap 3000 - Promenade des Arts (ancienne 23).

Cap 3000 - Promenade des Arts (ancienne 23). La ligne 14 : Vauban - Les Chênes Verts (La Trinité). C'est l'ancienne ligne 6. Une association de Trinitaires réclamaient une ligne à "effet tram", plus rapide et plus tardive (lire ci-dessous).

Vauban - Les Chênes Verts (La Trinité). C'est l'ancienne ligne 6. Une association de Trinitaires réclamaient une ligne à "effet tram", plus rapide et plus tardive (lire ci-dessous). La ligne 15 : Promenade des Arts - Port de Saint-Jean (Saint Jean Cap Ferrat). C'est l'ancienne ligne 81.

Promenade des Arts - Port de Saint-Jean (Saint Jean Cap Ferrat). C'est l'ancienne ligne 81. La ligne 16 : Cimiez/Hôptal - Saint Sylvestre - Col de Bast. Ce sont les anciennes lignes 19 et 24.

Cimiez/Hôptal - Saint Sylvestre - Col de Bast. Ce sont les anciennes lignes 19 et 24. La ligne 17 : STAPS-Arboras / CADAM / Centre administratif Ferber. Anciennes lignes 11 et 12.

STAPS-Arboras / CADAM / Centre administratif Ferber. Anciennes lignes 11 et 12. La ligne 18 : Riquier - Saint-Sylvestre. Ancienne ligne 20.

Riquier - Saint-Sylvestre. Ancienne ligne 20. La ligne 19 : Levens Villages > Saint-André-de-la-Roche > Vauban > Defly > Klein. (Anciennes 89 et 90).

Levens Villages > Saint-André-de-la-Roche > Vauban > Defly > Klein. (Anciennes 89 et 90). La ligne 20 : Giono / Les pugets > Grand Arénas > Centre commercial Saint-Isidore (ancienne 52).

Giono / Les pugets > Grand Arénas > Centre commercial Saint-Isidore (ancienne 52). La ligne 21 : Le Gué-Polygone Riviera (Cagnes-sur-Mer) > Grand Arénas. Ancienne ligne 56.

Le Gué-Polygone Riviera (Cagnes-sur-Mer) > Grand Arénas. Ancienne ligne 56. La ligne 22 : Carros Pagnols > CADAM / Centre administratif. Ancienen ligne 70.

Les lignes de "proximité"

Les lignes de "proximité" sont des liaisons numérotés de 30 à 94. Elles desservent des secteurs moins denses et se rabattent sur des axes forts. La plupart d'entre elles n'ont pas changé de parcours ni de numéro. Quelques modifications se sont glissées. Vous pouvez les consulter ici. Tout le réseau a été repensé en fonction des lignes 2 et 3 du tramway qui devraient être livrées entièrement en novembre et décembre 2019. Et de la 4, qui devrait desservir Cagnes-sur-Mer en 2026. Six kilomètres de voies de bus vont également être supprimés dans le centre de Nice pour laisser place à des trames vertes. Le nouveau réseau est aussi pensé en fonction de ces transformations.Ecran d'accueil du site Lignes d'Azur (capture d'écran) - Lignes d'Azur

Usagers et associations pointent des incohérences

À La Trinité, le nouveau réseau de bus pénalise les habitants selon l'association 3T (Trinité, Trinitaires, Territoire). L'actuelle ligne 6 qui relie Nice-Est à La Trinité devient la ligne 14. Elle relie toujours Vauban aux Chênes Verts mais elle ne fait pas partie des nouvelles lignes privilégiées dites "à effet tram" plus fréquentes (toutes les 5 à 6 minutes) et plus tardives (jusqu'à 1h du matin). Un "mauvais choix de Ligne d'Azur", selon Ladislas Polski, conseiller municipal d'opposition à La Trinité.

La Métropole dressera un bilan du réseau en décembre pour voir si il y a des modifications à apporter.

Suivez-nous lundi matin sur France Bleu Azur, en direct et sur Facebook et Twitter. Votre radio vous accompagne dans vos déplacements.