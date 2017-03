Vous devez prendre un train entre Paris et Dijon ce week-end? Très, très mauvaise idée!

Rangez vos TGV et vos TER! Plus aucun train ne circulera ce week-end entre Paris et Dijon! La faute à de pharaoniques travaux sur un poste d'aiguillage en gare de Lyon. Témoignage d'une dijonnaise en partance pour Wallis et Futuna. Elle a du louer une voiture en catastrophe pour rejoindre Roissy!

Pas de chances pour tout ceux qui doivent se rendre à Paris ce week-end! Entre ce vendredi 17 mars, 23h59, et ce dimanche 19 mars, 23h59, aucun train ne circulera entre Paris Gare de Lyon et Dijon! 48h sans TGV et sans TER... Alors qu'habituellement sur l'axe Paris-Dijon, la SNCF transporte 15 000 voyageurs le week-end dans les deux sens!

Des postes d'aiguillages doivent être changés

Le trafic SNCF est interrompu à cause des gros travaux qui touchent la gare de Lyon. Une gare traditionnellement utilisée par les côtes d'oriens pour partir à Paris ou revenir à Dijon. En fait, la compagnie de chemins de fer doit absolument moderniser ses postes d'aiguillages de surface Gare de Lyon. Des postes qui seront désormais regroupés à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne à 19 km au Sud Est de Paris. Et c'est ce week-end justement que tout cela doit se faire. Pour la SNCF c'est l'aboutissement, d'un grand chantier, 5 ans de travaux titanesques qui auront coûtés 200 M€!

Pas de TGV, pas de TER non plus! © Maxppp - Maxppp

Dijon - Paris ; Paris - Dijon en train via... la ville de Lyon!

C'est pourquoi la Gare de Lyon est donc totalement fermée à la circulation pendant deux jours. Et même si le trafic vers Paris est toujours possible durant ces deux jours, TGV et TER, qui seront bien moins nombreux qu'à l'accoutumée, feront d'immenses détours (certains par la ville de Lyon!) pour desservir d'autres gares parisiennes, dont certaines en banlieues. Certains trajets se feront également grâce à des bus de substitution ce sera le cas par exemple entre Dijon et La Roche-Migennes dans l'Yonne. Mais bien entendu tout cela n'est pas forcément très pratique!

La Dijonnaise Nathalie Levaufre a découvert ces travaux complètement par hasard!

Et pour remplacer le voyage en train qu'ils avaient prévus, certains voyageurs dont du recourir au système "D". C'est le cas par exemple de Nathalie Levaufre. Cette infirmière Dijonnaise vit depuis quelques mois à Wallis et Futuna. En compagnie de son Marc, son compagnon, elle est venue à Dijon pour rendre visite à de la famille et des amis. Mais, la fin de son séjour est gâchée par ces lourds travaux. En effet, elle doit absolument partir ce week-end, pour reprendre le travail la semaine prochaine en Polynésie. Et c'est totalement par hasard qu'elle a appris l'existence de ces travaux. Au moment de prendre son billet de train pour Roissy... Aussi a t-elle du organiser son voyage retour un peu en catastrophe. Trouver une solution lui a pris une demi journée! Et pas le choix, elle va devoir quitter Dijon avec une journée d'avance, vendredi au lieu de samedi!

Raté! Cette fois Nathalie Levaufre ne prendra pas le train pour faire Dijon - Paris, dommage cela aurait été plus pratique © Radio France - Thomas Nougaillon

Tablette à la main, Nathalie Levaufre, a passé une demi journée pour trouver la bonne solution: elle va finalement louer une voiture! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces perturbations doivent durer 48h seulement. Retour à une "circulation normale" des trains ce lundi 20 mars au matin. En attendant en Bourgogne Franche-Comté la SNCF qui a pris les devants vous conseille, si vous le pouvez, de reporter votre voyage si vous en aviez prévu un ce week-end! Et attention car cela ne signifie pas pour autant la fin des perturbations à la SNCF.

Il n'y a pas que les postes d'aiguillages dans la vie!

A côté des postes d'aiguillages, la compagnie de chemin de fer s'est également engagée dans une vaste campagne de réfection des voies ferrées et des ballasts entre Dijon et Paris. Ca va durer encore de longs mois. Aussi avant de partir -surtout- renseignez-vous sur le site internet "gare en mouvement", totalement géolocalisé vous arrivez directement sur la page qui vous intéresse!