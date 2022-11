Voyages en train : du nouveau pour les cartes familles nombreuses à partir de 2023

Si vous avez besoin de renouveler votre carte familles nombreuses en décembre ou en janvier, l'État et la SNCF vous recommandent d'anticiper votre demande dès ce mois-ci. Car le service de demande de carte va être interrompu entre le 5 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, afin d'opérer un transfert de plateforme. A partir de l'année prochaine, ce dispositif familles nombreuses sera en effet géré par le ministère des Transports , et non la SNCF.

Carte papier ou dématérialisée

Dès le 2 janvier 2023, cette carte sera accessible en ligne, sur un nouveau portail : www.carte-familles-nombreuses.gouv.fr. Les bénéficiaires pourront soit commander une carte dématérialisée, sur leur téléphone, soit une carte physique, comme le dispositif déjà existant, mais avec un format et un graphisme rénovés. Les frais de dossiers seront de 18 euros, contre 19 euros précédemment, quel que soit le nombre de cartes commandées.

Du côté des réductions et avantages offerts par cette carte, il n'y aura pas de changement. Les billets de train seront toujours vendus 30 % moins cher aux familles ayant trois enfants mineurs, et jusqu'à 75 % de moins pour celles ayant plus de 6 enfants.

Les conditions inchangées

Créée en 1921, la carte familles nombreuses offre aux familles de 3 enfants ou plus des réductions sur les voyages en train mais aussi pour certains musées de Paris ou pour le Futuroscope de Poitiers. Elle est délivrée sans condition de ressources. En revanche, pour en bénéficier, vous devez avoir au moins 3 enfants de moins de 18 ans dont vous avez la garde (totale ou alternée) ; avoir eu ou élevé au moins 5 enfants.

Une famille recomposée peut en bénéficier. Les enfants pris en compte sont les enfants de chaque membre du couple à condition qu'il en ait la garde (et à condition de justifier d'un jugement, par exemple un jugement de divorce fixant la résidence des enfants chez eux) ; les enfants nés de la nouvelle union. La carte est personnelle. Chaque membre du foyer, y compris les enfants, a sa carte. 850 000 familles en possèdent une actuellement, soit à peine la moitié des familles d'au moins 3 enfants recensées en France par l'Insee.