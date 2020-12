Voyages en train pendant ces vacances de Noël : mode d'emploi

Vous allez prendre la route des vacances, en train... Comme 750.000 personnes ! C'est le nombre de voyageurs attendus dans les gares ce week-end. Un chiffre cependant en nette baisse par rapport aux années précédentes... On estime que moitié des Français qui partent habituellement à Noël auraient renoncé cette année.

Bon à savoir : on peut avoir une dérogation au couvre-feu pour les trajets en train. Si vous faites un long trajet et que vous arrivez après 20h, il faut, en cas de contrôle, montrer votre billet de train et une attestation de déplacement.

Si vous avez oublié votre flacon de gel hydroalcoolique pas de panique, vous trouverez des distributeurs en libre accès dans les gares. Par contre n'oubliez pas votre casse-croûte, car les services de restaurations sont fermés dans les trains.

Pour ce qui est des mesures sanitaires, il faut savoir que la règle du "un siège sur deux" ne s'applique plus dans les trains, vous risquez donc d'avoir des voisins. Le masque est obligatoire tout le long du trajet et ce, dès 11 ans.

Les trains sont désinfectés au moins une fois par jour. Si vous êtes dans un TER, sachez que vous respirez un air qui est renouvelé intégralement toutes les six minutes. Toutes les neuf minutes dans un TGV.

Bon voyage !