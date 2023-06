Voyageurs bloqués pendant 2 heures sur la ligne 4 du métro : que s'est-il passé?

Pourquoi l'évacuation des rames a-t-elle pris autant de temps ? La RATP était attendue ce jeudi sur les raison de l'incident de la ligne 4 du métro parisien mercredi soir. Des centaines de passagers sont restés bloqués dans des rames bondées et surchauffées de la ligne 4 pendant deux longues heures.

Accumulation d'incidents

"C’est un événement exceptionnel car il y a eu une accumulation d’incidents sur une zone resserrée dans le sud de la ligne 4", a indiqué ce jeudi lors d'un point presse Agnès Ogier. La directrice des services ferrés de la RATP évoque d'abord un incident de signalisation très au sud de la ligne un peu avant 18h, qui a ralenti l’ensemble de la circulation.

Ensuite à 18h42, station Cité, un sac a été coincé par un voyageur dans les portes et un signal d’alarme a été tiré ce qui a figé la situation, avec cinq rames coincées sous tunnel. "On a fini par réussir à faire repartir cette rame qui se trouvait à Cité, mais à 19h24, on a eu une avarie sur une des 5 rames coincées sous tunnel. Le trafic n’est finalement pas reparti", précise Agnès Ogier.

"Certains clients ont fini par ouvrir les portes, notamment sur une rame assez proche du quai. On a organisé l’évacuation des quatre autres navettes : c’est toujours une solution qu’on envisage en dernier recours. On a cru à chaque fois qu’on pourrait repartir. On a fini par décider les évacuations à 19h50", poursuit-elle.

Ligne en cours d'automatisation

Les syndicats eux pointent du doigt l'automatisation de la ligne pour expliquer le temps très long d'évacuation. "Si c'était sur une ligne classique avec des conducteurs de métro, la situation catastrophique n'aurait pas eu lieu parce que les conducteurs de métro seraient intervenues très rapidement et en tout sécurité, assure Jean-Christophe Delprat, délégué FO-RATP. Ils savent très bien gérer les situations très tendues comme mercredi."

La direction de son côté assure avoir mobilisé 125 agents et que la présence de cinq conducteurs n'aurait rien changé. "On aimerait bien voir où ils étaient sur le terrain, réplique Jean-Christophe Delprat. Les agents de maitrise habilités à faire les évacuations étaient en nombre suffisant par rapport aux effectifs prévus, mais sur le terrain, on voit que ça ne suffit pas. Sur les lignes automatiques, il faut réfléchir aux délais d'intervention, on voit très clairement qu'il n'y a pas assez d'agents."

La RATP précise que la succession d'incidents de mercredi soir n'a "rien de commun" avec la pagaille survenue en août 2018 sur la ligne 1, bloquant 3.000 voyageurs pendant deux heures. "On n'est pas sur les mêmes pannes ni sur les mêmes matériels", indique Agnès Ogier.

La RATP reconnaît des ratés notamment sur l'information voyageurs. "On sait que l’information voyageurs a été très inégale selon les navettes donc on doit voir comment faire pour s’améliorer, reconnaît Agnès Ogier. L’enquête va permettre de creuser l’aspect technique et les causes de ces incidents, mais aussi diagnostiquer la gestion et voir ce qu’on aurait pu mieux faire."