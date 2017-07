ACTUALISE - Voyageurs tourangeaux : attention circulation des trains très compliquée ce matin

La circulation est très compliquée ce dimanche matin sur les rails. Un "dérangement d'installations" en gare de Vanves (à la sortie de la gare Montparnasse à Paris) est à l'origine de ces difficultés. On vous explique et on vous conseille.

La circulation des trains est interrompue ce dimanche matin au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. Un problème technique a eu lieu dans le secteur de Vanves, à la sortie de la gare. Les trains ne sont pas arrêtés mais déroutés vers les gares d'Austerlitz et de Massy. Quatre trains ont été supprimés au départ de Montparnasse, les autres sont reportés vers d’autres gares de la région parisienne : 4 à la gare d’Austerlitz, 1 à Massy. Pour les arrivées qui étaient prévues à Montparnasse, deux se feront en gare d’Austerlitz, une en gare de Massy.

Pour permettre aux voyageurs de changer de gare, des bus ou des taxis ont été affrétés par la SNCF afin d’effectuer les liaisons. Pour les voyageurs qui devaient se rendre à Paris Montparnasse des solutions de transports sont prévues à leur arrivée à Massy et Austerlitz.

Une panne informatique

Il s'agit en fait d'un "dérangement d'installation" en gare de Vanves (à la sortie de la gare de Montparnasse à Paris) qui empêche les trains d’être aiguillés à leur arrivée. Une cinquantaine d'agents d'Île-de-France et de la région Centre ont inspecté toute la nuit les câbles électriques et télécom situés le long des voies et dans le poste d'aiguillage, afin de déterminer la cause de ce problème. Les recherches se poursuivent.

Le trafic devrait reprendre à la mi-journée

La SNCF assure que le trafic devrait reprendre à la mi-journée, une fois que la panne sera résolue et que des tests auront été effectués.

En attendant les voyageurs qui doivent prendre des trains ce dimanche sont invités à reporter leur déplacement. La SNCF les invite aussi à se renseigner sur leur trajet sur le site internet de la SNCF.