VoyagezTranquille : les douaniers vous aident à éviter les amendes

Premier week-end de grands départs en vacances ! L'occasion pour les douanes de rappeler les règles, aux voyageurs qui partent à l'étranger. C'est l'opération "Voyagez Tranquille". Les douaniers sont allés à la rencontre des voyageurs, à l'aéroport de Lille-Lesquin.

Sur les réseaux sociaux, le site internet des douanes, et même sur une application mobile : en cette période de vacances, les douaniers lancent l'opération #VoyagezTranquille. Si vous partez à l'étranger, vous devez connaître les règles, en matière de marchandises que vous rapportez : cigarette, alcool, argent liquide, objets de valeur, tout est réglementé.

Opération de sensibilisation à l'aéroport

A l'aéroport de Lille-Lesquin, ce jeudi, les douaniers sont allés à la rencontre des voyageurs, en zone d'embarquement, afin de leur remettre un dépliant, précieux pour éviter les amendes au retour. A un couple qui se rend à Dakar, ce douanier explique : "si vous souhaitez rapporter des denrées alimentaires, sachez que c'est prohibé". "Pas de risque !", répond en souriant la voyageuse. Son mari s'amuse : "une fois, j'ai voulu rapporter un perroquet, finalement je ne l'ai pas fait !"

Le jeu n'en vaut pas la chandelle

Dans le collimateur des douaniers : le tabac. "L'augmentation des prix en France entraîne une augmentation des saisies", analyse Sophia Debouvere, directrice des services douaniers de Lille, "parce que les voyageurs vont essayer de rapporter plus de cartouches". D'un pays en-dehors de l'Union européenne, il est possible de rapporter une cartouche, soit 200 cigarettes. Depuis un pays européens, 4 cartouches. Les contrevenants s'exposent à une saisie de la marchandise, et à une amende. Jusqu'à 1000 euros pour 10 cartouches de cigarettes. "Le jeu n'en vaut pas la chandelle" conclue Mathias, qui se rend en Andalousie.

#VoyagezTranquille : vous rapportez alcools et tabacs d'un pays non UE - les franchises http://t.co/XNVeTQqBfvpic.twitter.com/UJC3gofXHD — Douane Française (@douane_france) July 2, 2015

Tous les détails et les règlements ICI