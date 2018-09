Les services de l'état ont procédé ce mardi après-midi à des contrôles de VTC et de taxis devant la gare TGV d'Avignon.

Avignon, France

Les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) étaient épaulés par des policiers pour contrôler le bon respect des règles de fonctionnement et de la concurrence. Ils se sont rendus mardi après-midi à la gare TGV d'Avignon.

L'arrivée de UBER dans la cité des papes a certainement motivé les autorités à faire preuve de visibilité mais les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur n'étaient pas les seuls visés puisque quelques taxis ont également été contrôlés.

Un reportage signé Jean-Pierre Burlet :

