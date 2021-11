"Il y a un relâchement des conducteurs", déplore Arnaud Lavialle, intervenant Sécurité Routière dans la Somme

Avec 36 tués sur les routes de la Somme au 9 novembre, l'année 2021 dépasse déjà les bilans de 2018 et 2019. Une situation qui alerte la préfecture et ses 18 intervenants départementaux de sécurité routière. Arnaud Lavialle, IDSR, invité de France Bleu Picardie, pointe une inattention chronique.

L'année 2021 est marquée par une hausse du nombre d'accident, avec déjà 36 personnes tuées, bien plus que les 25 décès constaté à la même époque en 2019. Un constat qui attriste fortement Arnaud Lavialle, Intervenant Départemental de Sécurité Routière : "36 tués c'est quelque chose de terrible, sans parler des 456 blessés. Fin 2019 nous étions à 33 tués. Donc nous sommes en fin octobre _déjà au-dessus des bilans de 2019 et 2018_. Ce sont toujours les routes départementales qui connaissent le plus d'accidents".

Ce lundi encore, un conducteur a été gravement blessé après avoir percuté un camion de betteraves au nord de Péronne. La période de récoltes entraine ainsi un risque supplémentaire sur les routes. "Il faut déjà rappeler que sur les deux accidents récents, les chauffeurs des camions de betterave n'étaient pas en cause", précise Arnaud Lavialle. "Un protocole d'engagement collectif est renouvelé tous les ans avec la préfecture. Les forces de l'ordre réalisent des contrôles pour sécuriser cette campagne".

Un relâchement d'attention depuis les confinements

Pour lui, cette hausse des accidents relève en grande partie d'un relâchement des conducteurs depuis les confinements : "On en revient toujours au comportement des conducteurs, souvent très irresponsable. _La conduite n'est pas un acte anodin_, on doit y concentrer toute notre attention. Et beaucoup ne s'en donnent pas les moyens".

En cause très souvent : une simple inattention, qui peut être fatale : "On veut aller trop vite, rentrer plus tôt chez soi. Ou on a beaucoup de travail, et on profite d'être dans la voiture pour réfléchir à ce que l'on devra faire, au rapport que l'on doit transmettre. Et pendant ce temps on est moins concentré sur la route. L'inattention que l'on va avoir en conduisant fera que l'on sera moins réactif si un évènement arrive".

La vitesse, l'alcool et les stupéfiants souvent en cause

Sans parler des infractions caractérisées, important facteur d'accident : "Il y a les excès de vitesse, malheureusement, et puis la prise d'alcool et de stupéfiants. On est pas obligés de rouler trop vite, sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Malheureusement _il y en a qui n'ont pas encore compris ça_. Tant qu'on continuera à voir ces comportements irresponsables, on continuera d'avoir des blessés et des tués sur nos routes".

D'où un important travail de prévention mené au niveau de la préfecture : "Il y a une stratégie précise avec un plan départemental où la préfecture finance des associations. Et puis il y a nous, les 18 intervenants de la Somme. Des retraités, des actifs, issus du public au privé, qui menons _des actions de sensibilisation auprès de tous les publics_, dès 4 ans, mais aussi des gens de 80 ans. On les sensibilise par rapport à leur niveau et leur moyens de locomotion".

La préfecture à la recherche de nouveaux intervenants

Une campagne va être lancée à la rentrée 2022 pour recruter de nouveaux intervenants. "On part toujours du principe que si une personne a retenu ce que l'on a dit, _c'est une vie qui peut être sauvée, on a déjà gagné_. Et cela c'est extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on recherche des personnes. Nous sommes volontaires et bénévoles. Plus il y aura d'actions dans les entreprises, les associations, dans les écoles, les collèges, les lycées, moins il y aura d'insécurité sur les routes, et mieux ce sera pour tout le monde". Pour postuler : une adresse mail : pref-securiteroutiere@somme.gouv.fr.