Orange, France

Il va y avoir du monde sur la route dès ce jeudi. Week-end de retours de vacances en perspective. L'A7 et l'A9 seront très chargées sur le pourtour méditerranéen. Patience et prudence au volant. Et attention aux objets perdus !

Tous les été, plus de 600 objets sont ramassés sur les autoroutes vauclusiennes. Du réfrigérateur à la bague de fiançailles en passant par l'ours en peluche, plus rien n'étonne les hommes en jaune.

En Vaucluse, ces objets récupérés par les patrouilleurs sont triés au district d'Orange, qui couvre une centaine de kilomètres de voies entre Avignon, Orange et Remoulins.

Du porte-vélo à la cuvette de WC

Trois bennes de 35 mètres cubes y sont remplies chaque mois. "Ici, un porte-vélo, là un bout de jante de voitures, ici encore des vélos entiers" commente Alexandre Féger, chef des patrouilleurs sur le district.

"

C'est très dangereux, car quand on voit un obstacle sur la route, on a tendance à donner un coup de volant ou à freiner et on peut créer un accident grave. La semaine dernière une voiture a perdu 3 vélos, elle a été percutée derrière par 11 véhicules - Alexandre Féger

Dans les bennes aux objets trouvés, il y a de tout, même un toit de pick-up avec sa vitre. Jusqu'à une cuvette de toilettes ! Voilà pour l'insolite et l'irrécupérable, forcément à 130 kilomètres à l'heure, il ne reste pas grand chose des objets envolés.

Restent ceux égarés sur les aires d'autoroutes. Là, il y a quelques rescapés, qui évitent souvent bien des drames. "On a souvent des réclamations pour les doudous ou des tétines pour enfants" raconte Alexandre Féger, alors quand les patrouilleurs les trouvent sur les aires, ils nous les ramènent."

N'essayez surtout pas d'aller chercher l'objet vous-même

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les récupérer. Les doudous et autres objets chers à votre cœur sont gardés un an au district d'Orange. Les réclamations se font en ligne sur le site de Vinci autoroutes.

Dans tous les cas, n'essayez surtout pas de récupérer les objets perdus vous même. "Le mieux, c'est de sortir de l'autoroute. Selon l'objet perdu, on peut s’arrêter sur un refuge, appeler à la borne orange mais ne surtout pas s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et encore moins aller chercher l'objet" alerte M. Féger.

La récupération, c'est le travail des hommes en jaune, "Vos anges gardiens sur la route" comme l'affichent les panneaux lumineux sur l'autoroute. L'année dernière, 88 fourgons de patrouille ont été accidentés sur le réseau Vinci en France. Seize salariés ont été blessés et un est décédé, selon le groupe.