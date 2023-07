Week-end de chassé-croisé : les gendarmes de la Somme redoublent de vigilance sur les conduites addictives

La circulation est classée rouge dans le sens des départs partout en France ce samedi 29 juillet, et la Somme n'en réchappe pas. En ce week-end de chassé-croisé sur la route, le gouvernement veut augmenter de 25 % les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Cette décision a été dévoilée le vendredi 28 juillet au soir, alors que plus tôt dans la journée, un grave accident a fait deux morts et une trentaine de blessés dans les Yvelines. Un bus a percuté une voiture qui circulait à contresens, justement conduite par un homme très alcoolisé.

Dans la Somme, les gendarmes ont déjà anticipé l'augmentation du nombre de contrôles, assure le capitaine Yohan Descamps, commandant second de l'escadron départemental de la sécurité routière. "Nous serons en mesure d'augmenter les contrôles, affirme-t-il. De toute façon, c'est ce qui était prévu, vu le flux de circulation."

La capitaine explique également que ses équipes vont particulièrement s'intéresser "au phénomène des conduites addictives que sont la consommation d'alcool et de produits stupéfiants". "La consommation de stupéfiants s'est banalisée malheureusement, donc on a de plus en plus de conducteurs sous stupéfiants, poursuit Yohan Descamps. Les gens sont aussi moins vigilants sur la consommation d'alcool quand ils sont en vacances, et peuvent avoir tendance à consommer un petit peu trop lors des repas."

Au-delà du respect du code de la route, le capitaine de gendarmerie appelle les vacanciers à se ménager avant de prendre la voiture. "Il faut qu'ils soient bien reposés, qu'ils aient mangé correctement, mais pas trop, qu'ils aient bu suffisamment et s'hydratent au cours de leur trajet." Sans oublier de rester vigilants aux signes de fatigue et de somnolence, Yohan Descamps recommande d'ailleurs faire des pauses "toutes les deux heures".