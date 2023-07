Week-end de chassé-croisé : reportage au PC sécurité d'APRR à Saint-Apollinaire

Il va y avoir du monde sur les routes samedi 29 et dimanche 30 juillet. Bison Futé classe la journée de samedi en rouge. Au PC sécurité du réseau APRR à Saint-Apollinaire, on se prépare à ce week-end de chassé-croisé. Là-bas, cinq opérateurs surveillent près de 1.300 kilomètres d'autoroutes, de Paris à Macon en passant par Nancy et Mulhouse, grâce aux 500 caméras disposées le long des routes.

Le PC sécurité APRR de Saint-Apollinaire © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Visite des lieux

A l'intérieur du PC sécurité, situé rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire, des dizaines d'écrans géants tapissent les murs. Des images des routes sont diffusées jour et nuit. Face à ces images, cinq opérateurs, très attentifs et prêts à répondre aux coups de fil passés depuis les bornes d'urgences. "Quand on reçoit un appel, on doit déjà rassurer les gens. La plupart du temps, ils sont paniqués à l'idée d'être arrêtés le long de la route et ils ont du mal à nous dire leur problème", explique Briane, l'un des opérateurs.

Après avoir pris connaissance du problème, l'opérateur appelle les secours. Dernière étape, rédiger un message d'alerte, qui sera diffusé sur les panneaux électroniques sur l'autoroute. "Pendant les gros week-end comme celui-ci, on peut recevoir jusqu'à 500 appels par jour."

Une application mobile créée pour aider usagers et opérateurs

Parmi ces centaines d'appels, il y a beaucoup de voyageurs étrangers… mais qui ne parlent pas forcément l'anglais. "On surveille un axe très emprunté par les hollandais, les allemands, les vacanciers d'Europe du nord ou de l'est. La difficulté qu'on a, c'est de recruter du personnel polyglotte", explique Pierre Faure-Geors, directeur du réseau APRR dans le grand est. Alors, pour aider les voyageurs et les opérateurs, une application mobile a été créée l'année dernière.