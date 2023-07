Week-end de chassé-croisé sur l'A7 : d'importants ralentissements ce dimanche après-midi

Ce week-end de chassé-croisé sur la route des vacances tient toutes ses promesses en matière de bouchons et de forts ralentissements. Ce dimanche 30 juillet, il vous faut en moyenne 2h50 pour atteindre Orange depuis Lyon au lieu d'une heure et demie et 2h20 si vous remontez du sud de la France soit une cinquantaine de kilomètres de bouchon cumulés dans les deux sens de circulation actuellement.

Des patrouilleurs victimes d'accidents nombreux

Trafic toutefois moins tendu que ce samedi. C'est ce que constatent les régulateurs de l'autoroute A7. Dans leur PC sécurité, des dizaines d'écrans d'ordinateurs reliés au réseau de caméras de surveillance. Ils sont quatre pour gérer les pannes, les accidents, vous aiguiller si besoin, réduire les limitations de vitesse pour fluidifier la circulation. Ils déploient également "les hommes en jaune". "Des patrouilleurs trop souvent victimes, eux aussi d'accident. Depuis le début de l'année, 31 de leurs fourgons ont été percutés sur l'autoroute" déplore Hugo Morello, responsable du PC.

En moyenne un fourgon est percuté toutes les semaines. "On fait pourtant beaucoup de choses pour essayer de diminuer ces accidents par exemple les corridors de sécurité, une mesure plutôt récente qui impose aux automobilistes de s'écarter lorsqu'il y a un fourgon sur les voies sous réserve de pouvoir le faire. Mais trop peu respectée" constate Hugo Morello.

Depuis un an, pour aider les régulateurs a agir au mieux sur le trafic et pour mettre en sécurité le plus possible "les hommes en jaune", le Patrol view est utilisé, une caméra sur mât, capable de monter à 7 mètres au-dessus du fourgon. Il y a aussi cette nouvelle application "Cockpit" qui permet de faire remonter très rapidement des images du terrain vers les régulateurs.

La chaleur a un impact de plus en plus visible sur les départs en vacances

Les régulateurs de l'A7 constatent aussi une évolution du trafic liée à la hausse des températures. "Le sud semble de moins en moins plébisciter, depuis quelques années, le nombre de véhicules qui prennent l'A7 pour descendre vers la Méditerranée n'augmente pas voire diminue" selon Christian, régulateur depuis vingt ans. Il explique que "les régions de France où la chaleur n'y est pas étouffante l'été sont de plus en ciblées".

Christian est régulateur de l'autoroute A7 depuis 20 ans. © Radio France - Erwan Chassin

De plus les vacanciers étalent les départs du vendredi au lundi au lieu du samedi au dimanche pour tenter de ne pas passer des heures dans une voiture surchauffée et en plein bouchon. Ce qui oblige Vinci à déployer plus de monde pour veiller à la sécurité d'un tel chassé-croisé.

Les régulateurs et les gendarmes de l'autoroute appellent aussi à la plus grande prudence dans ces périodes de températures élevées. Les fortes chaleurs cumulées à la fatigue de la route entrainent une hausse des accidents liés à la somnolence au volant.