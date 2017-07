Week-end de chassé-croisé sur les routes, les gendarmes de Dordogne mobilisés

Ce week-end sera le plus chargé de l'année sur les routes de France. En Dordogne, les gendarmes se mobilisent pour que tout se passe au mieux. Prévention et répression sont au programme.

Ce samedi est un journée classée noire dans le sens des départs sur les routes et orange pour les retours (rouge dans le sud-est). Bison Futé conseille aux automobilistes d'éviter les grands axes de 14h à 18h et globalement d'éviter de rouler sur les routes les plus fréquentées jusqu'à 20h.

Ce week-end de traditionnel chassé-croisé est le plus important des vacances et avec les festivités qui ont eu lieu un peu partout en Dordogne, les gendarmes vont être mobilisés. Ils seront une trentaine rien que pour les contrôles de sécurité routière. Ce vendredi ils étaient une dizaine à la barrière de péage de Mussidan sur l'A89 pour une série de contrôles.

Les conseils du capitaine Derudder, commandant EDSR de Dordogne. Copier

Alcool, téléphone portable, stupéfiants, les contrôles sont multiples. Désormais, avec leur nouvelle tablette tactile, les gendarmes peuvent contrôler l'identité des conducteurs, la validité de leur permis et la situation de leur véhicule en quelques minutes grâce à Internet. Ce week-end le procureur de la Rébublique a également autorisé les forces de l'ordre à fouiller les véhicules, leur coffre et les valises qui sont dedans. L'état d'urgence est passé par là.

Reportage au péage de Mussidan sur l'A89. Copier

Ce vendredi après-midi, avant le péage, un radar avait été installé. En deux heures il a relevé 10 excès de vitesse et les gendarmes ont interpellé un conducteur en possession de stupéfiants.