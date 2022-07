Week-end de départ en Côte-d'Or : quelques conseils pour limiter sa consommation de carburant sur les routes

Beaucoup de départs en vacances ce samedi 23 juillet 2022 : Bison futé prévoit du rouge sur toute la France, et même du noir dans la vallée du Rhône. Qui dit vacances en voiture dit consommation de carburant. Pour faire du bien au porte-monnaie et à la planètes, il existe quelques réflexes à adopter sur les routes pour limiter de passer trop souvent à la pompe. Sur l'aire Beaune-Tailly (A6), tous les week-end de l'été, le programme STEER éco-mobilité, coordonné par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, propose des quizz pour faire découvrir ces bons gestes.

Des gestes faciles à appliquer

Laurence va en vacances en Ardèche, pendant sa pause, elle se laisse tenter par le quizz de la camionnette du STEER éco-mobilité. Parmi les questions : quel moyen de déplacement est le plus responsable entre le co-voiturage et l'avion, vaut-il mieux utiliser un coffre de toit ou une remorque, des pneus dégonflés et des fenêtres ouvertes peuvent-ils augmenter la consommation de carburant... Résultat pour Nicole : quatre réponses justes sur six. "Je ne pensais pas avoir autant de points" s'étonne-t-elle.

Laurence se laisse tenter par le quizz pour réviser les astuces anti sur-consommation Copier

Sur l'aire, les autres vacanciers ne connaissent pas forcément ces astuces. Habib part en vacances avec sa famille... et un coffre de toit. Il ne savait pas que ce coffre consomme plus qu'un remorque. En revanche, il voit la différence quand il part sans coffre du tout : "avec la charge des bagages et le coffre, c'est sûr qu'on consomme plus... mais on verra quand on fera le plein", sourit Habib. Dorian et Arthur covoiturent avec une amie depuis Rouen, ils auraient préféré prendre le train, mais les billets étaient trop chers : "c'est toujours mieux que si on était tout seul", se console Dorian. Il reste aussi les astuces classiques. Sylvain est en route pour le sud de la France dans une voiture de location, qu'il n'utilise que pour les vacances : "on met la clim, mais pas trop et puis on vérifie toujours la pression des pneus".