Week-end de départs en vacances : petite pause sur l'aire d'Écot sur l'A36

Écot, France

Autour du 14 juillet, c'est toujours synonyme de grands départs en vacances. Les routes de Franche Comté sont classées orange ce samedi et dimanche par Bison Futé. Les voyageurs sont nombreux à faire étape dans le Doubs, sur l'aire d'Écot en bordure de l'A36. Nous en avons rencontré quelques uns.

On voyage à pied, à cheval en voiture...

Michel vient de Haute-Savoie avec ses juments. Ils vont faire huit heures de trajet pour aller en Alsace. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Certains voyagent même avec leurs compagnons les plus fidèles. C'est le cas de Michel qui vient de Haute-Savoie et qui se rend en Alsace. A l'arrière de sa voiture, il tracte ses deux juments Obélie et Upsala : "Ça fait 10 ans qu'on part en vacances avec nos chevaux ! elles commencent à avoir l'habitude mais c'est pas toujours facile. Là elles sont un peu stressée..." explique-t-il. "Sur la route, on roule à une vitesse économique, sinon les chevaux peuvent se blesser et ça peut coûter très cher en vétérinaire !" ajoute-il.

Quelques mètres plus loin Amandine promène ses trois chiens. L'arrière de sa voiture a été aménagé pour ses fidèles compagnons : "La plus petite fait 20 kg donc on voyage pas avec des chihuahuas " dit-elle en riant. Amandine, son ami et leurs trois compagnons vont faire plus de 2000 km. Les Montpelliérains font un immense périple jusqu'à la Pologne à Varsovie.