Week-end de grands départs : les conseils de prudence sur les chargements de vélo et de coffre de toit

Vous serez de nouveau nombreux ce week-end à prendre la route pour partir ou rentrer de vacances ou tout simplement pour aller voir vos proches. Et parfois, le véhicule est chargé de vélos et d'un coffre de toit.

Ce jeudi, sur l'autoroute A28 à hauteur de Parigné-L'Evêque, un vélo attaché à une voiture s'est détaché alors que le conducteur roulait à pleine vitesse. Derrière, deux autres voitures et un utilitaire sont entrés en collision en tentant d'esquiver l'obstacle. Le choc a fait cinq blessés dont un grave.

Alors pour éviter ce type d'accident, voici les conseils de Vincent Hardoin, chef de district adjoint au Mans chez Vinci Autoroutes.

"Pendant les grandes vacances, nous avons au moins une intervention par jour pour un vélo ou un coffre de toit qui s'est détaché d'une voiture" déclare Vincent Hardoin, chef de district adjoint au Mans chez Vinci Autoroutes. "La plupart arrive le week-end et si toutes n'entraînent pas des accidents, elles nécessite l'intervention de nos patrouilleurs".

"Pour éviter ces incidents, il faut bien évidemment vérifier avant de partir l'arrimage, les attaches et les fixations des vélos, et des coffres de toit. Il ne faut pas hésiter à rajouter des sangles. Et il faut aussi tout revérifier à chaque pause, toutes les deux heures. Certaines fixations ont tendance à se dévisser en roulant. Il ne faut pas hésiter à tout vérifier lors des pauses. Il ne faut pas oublier que si il y a un défaut sur ses fixations, c'est un danger pour tous les usagers de la route".

Illustration accident de la route. Véhicule d'intervention connecté de VINCI Autoroutes. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

32 heurs de patrouilleurs depuis le début de l'année 2020 chez Vinci Autoroutes

"Ces incidents ou accidents de mauvaises fixations de vélos et de coffre de toit peuvent facilement être évités" poursuit Vincent Hardoin, chef de district adjoint au Mans chez Vinci Autoroutes. "Nous on se passerait bien de ce type d'intervention. Il y a un risque d'accident et même s'il n'y a pas d'accident, c'est un risque pour nos patrouilleurs chargés de ramasser ces objets sur l'autoroute. forcément, notre homme en jaune, il va intervenir sur la chaussée, neutraliser une voie, et parfois la traverser pour enlever les débris. C'est toujours un danger de traverser une voie et ce sont des choses dont on se passerait quand c'est une erreur humaine. Je rappelle aussi que nous sommes déjà à 32 heurs de patrouilleurs depuis le début de l'année sur l'ensemble du réseau de Vinci Autoroutes. alors, certes, il n'y a pas eu de blessé, mais parfois, ces chocs peuvent être mortels".