Week-end de l'Ascension : 761 kilomètres de bouchons cumulés en France à midi

761 kilomètres cumulés au niveau national à midi : le pic d'embouteillages a été atteint à midi ce jeudi selon Bison Futé. La journée était classée rouge dans le sens des départs, week-end de l'Ascension oblige. La situation est cependant moins difficile que ce que craignait Bison Futé. Moins de véhicules circulent que l'année dernière pour l'Ascension.

Les principales difficultés de circulation se situent sur l’autoroute A7 avec près de 100 km de bouchons, les autoroutes A13 et A10 avec 55-60km de bouchons, ainsi que l’A9 avec 40 km de bouchons.

Dimanche noir dans le sens des retours

La prochaine alerte est pour dimanche. Bison Futé prévoit une journée noire sur l'ensemble du pays : les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays. Les principales difficultés sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75, en Rhône-Alpes sur l’A7, dans l’Ouest et le Centre sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71, en Bretagne, sur l’A81, A83, N12 et la N157.