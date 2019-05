Week-end de l'Ascension : Bison Futé annonce du rouge sur les routes dès mercredi

Le trafic sera dense mercredi et jeudi dans le sens des départs et dimanche dans le sens des retours en ce week-end de l'Ascension. Bison Futé prévoit du rouge dans tout le pays.

Bison futé voit rouge mercredi et jeudi dans le sens des départs et dimanche dans celui des retours, deux journées marquées par une circulation très difficile au niveau national, à l'occasion du week-end de l'Ascension.

Éviter de quitter les grandes métropoles après 15h00

Pour la journée de mercredi 29 mai, l’organisme de prévision conseille d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 15 heures et 21 heures, et l’Île-de-France à partir de 12 heures. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) risque d’être saturé entre 16 heures et 18 heures prévient Bison Futé qui invite également à ne pas circuler sur les grands axes en direction des régions côtières entre 15 heures et 20 heures et à ne pas emprunter l’autoroute A9 jusqu’à 21 heures et l’autoroute A7 jusqu’à 23 heures.

La journée de jeudi est aussi classée rouge dans le sens des départs dans tout le pays. Il est recommandé d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 9 heures et 12 heures ; de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 7 heures ; et de circuler sur l’autoroute A7 entre 12 heures et 16 heures.

Privilégier un départ tôt dans la matinée ou en fin de soirée dimanche

Dimanche, c'est dans le sens des retours que la circulation s'annonce compliquée. L'ensemble du territoire est concerné. Si vous le pouvez, partez tôt dans la matinée ou en fin de soirée. Le trafic sera particulièrement dense aux abords des grandes métropoles entre 12 heures et 21 heures selon Bison Futé.

Évitez de circuler sur les autoroutes A10 entre Bordeaux et Poitiers, A7 entre Orange et Lyon, A9 de l’Espagne vers Narbonne, A61 entre Narbonne et Toulouse de 11 heures à 14 heures ; et sur l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 15 heures à 17 heures.