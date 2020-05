A l'occasion du week-end de l'Ascension, Bison Futé prévoit une augmentation du trafic sur tout le territoire, même si, évidemment, le trafic restera bien en dessous des niveaux habituels pour cette période étant donné l'interdiction de quitter un rayon de 100 km dans le cadre du déconfinement progressif.

Dans un communiqué d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle la nécessité d’effectuer ces déplacements "dans le respect de la limite de 100 kilomètres du domicile et des gestes barrières contre le Covid-19". Une contrainte va modifier les habituels bouchons dans le sens des départs et des retours. Bison Futé prévoit en fait que les automobilistes se déplacent tout au long du week-end, sur des courtes distances de ce mercredi à dimanche.

Il faut donc s'attendre à un trafic plus important que ces derniers jours sur le réseau routier national et les réseaux secondaires, notamment autour des grandes métropoles, et en direction des plages qui ont été rouvertes. Des difficultés de circulation pourront être observées ponctuellement le matin dans le sens des départs et en fin de journée dans le sens des retours, notamment en région parisienne à Lyon, Marseille, Toulouse Bordeaux et Lille.

A noter enfin qu'en raison de la levée des interdictions de circulation pour certains types de véhicules de plus de 7,5 t du mercredi 20 mai 16 h jusqu'au jeudi 21 mai minuit et du dimanche 31 mai 22 h jusqu'au lundi 1er juin minuit, davantage de trafic est attendu.