Week-end de l'Ascension : Bison Futé voit rouge mercredi et jeudi ainsi que dimanche

Île-de-France, France

Il faudra prendre votre mal en patience si vous avez décidé de partir en week-end prolongé de l'Ascension et que vous ne pouvez pas décaler votre départ. Bison Futé classe les journées de mercredi et de jeudi "rouge" au niveau national, dans le sens des départs. Le trafic sera dense en Île-de-France, "en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée". Dans l’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A13, A6 et A10, jusque tard dans la soirée.

Dimanche, circulation difficile à prévoir dés la fin de mâtinée dans la région "sur les autoroutes A10, A6 et A13, dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée".