Week-end de l'Ascension : trafic dense mercredi et jeudi sur les routes, dimanche noir dans le Grand Ouest et le Nord

Bison Futé prévoit un trafic chargé sur l'ensemble du réseau routier à l'occasion du week-end de l'Ascension. Les journées de mercredi et jeudi sont classées rouges pour les départs. Ce sera rouge aussi dimanche pour les retours, et même noir dans le Grand Ouest et le Nord.

À l'occasion du week-end de l'Ascension, le trafic routier devrait être dense mercredi et jeudi, a indiqué Bison Futé lundi dans un communiqué. Le drapeau rouge est de sortie pour ces deux journées dans toute la France, dans le sens des départs.

Trafic dense mercredi et jeudi vers les régions côtières et l'Italie

Bison Futé conseille d'éviter de quitter les grandes métropoles mercredi entre 15h et 21h et jusqu'à 23h à Paris. La circulation sur les principaux axes en direction des régions côtières et sur l'autoroute A7 est également déconseillée de 15h à 21h. Jeudi, il est préférable de prendre le volant avant 10h ou après 13h au départ des grandes villes. Bison Futé prévient aussi d'une possible saturation du tunnel du Mont-Blanc jeudi entre 9h et 12h pour se rendre en Italie. Cela risque également d'être le cas dimanche dans l'autre sens, de 14h à 20h. Le temps d'attente pourrait alors dépasser les deux heures, précise Bison Futé.

Dimanche noir dans le Nord et le Grand Ouest pour les retours

Dimanche, pour éviter les embouteillages dans les grandes métropoles au retour de ce week-end prolongé, mieux vaut arriver avant 12h ou après 21h. La journée est classée rouge au niveau national, noire dans le Grand Ouest et le Nord. Les principales difficultés sont attendues l'après-midi et le soir en Ile-de-France sur l'A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines et sur l'A6 au niveau du péage de Fleury, mais aussi entre la Normandie et Paris (A13) et depuis la Bretagne (sur l'A11 entre Nantes et Paris et l'A81 entre Rennes et Le Mans).

Bison Futé prévoit aussi une circulation difficile dimanche entre l'Espagne et Paris via Bordeaux (A10), dans le Sud-est (A7 entre Orange et Lyon notamment), sur les rocades autours de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne en fin de matinée, ainsi que sur les itinéraires de traversée du Massif Central (A71 entre Vierzon et Orléans et à hauteur de Clermont-Ferrand).