Week-end de la Pentecôte : un vendredi et un lundi rouge, un samedi orange en Ile-de-France selon Bison futé

Vous serez nombreux à vous déplacer pour ce grand week-end de la Pentecôte. Attention à vos heures de départ et de retour si vous voulez éviter les bouchons. Bison futé prévoit un vendredi et un lundi rouge en Ile-de-France. Le samedi sera orange et le dimanche vert.