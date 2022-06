Week-end de la Pentecôte : vendredi classé rouge dans le sens des départs, lundi en orange

Après le pont de l'Ascension très fortement chargé sur les routes, au tour du week-end de la Pentecôte de s'annoncer tout aussi dense. Dans un communiqué publié mercredi, Bison Futé a classé vendredi en rouge dans le sens des départs au niveau national. Le trafic sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur le boulevard péréphérique et l'A86 dès la fin de matinée.

La journée de samedi est classée orange au niveau national. La circulation sera difficile en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A10. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur l’A86 et le boulevard périphérique. Les journées de dimanche et lundi sont classées vertes au niveau national.

Dans le sens des retours, si le vendredi est vert au niveau national, il est orange sur l'Arc méditerranéen, Bison Futé prévoyant un trafic assez chargé. Samedi et dimanche sont classés verts au niveau national. Lundi, la journée est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France où la circulation sera dense dès le début de l’après-midi. Les retours s’étaleront entre le milieu de la matinée et le début de soirée. Les autoroutes A10, A13, A7 et A8 devraient connaître des difficultés très importantes en début d’après-midi, précise Bison FutéWeek

Les conseils de Bison futé vendredi 3 juin dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h,

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 17h à 21h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 22h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h,

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 22h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 19h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 22h

Les conseils de Bison futé lundi 6 juin dans le sens des retours